Nicola Porcella REAPARECE y lanza IMPACTANTE halago a Angie Arizaga antes de su boda con Jota Benz

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pocos días de que Angie Arizaga y Jota Benz den el siguiente paso en su relación, Nicola Porcella reapareció para referirse públicamente a su expareja y sorprendió con un discurso conciliador que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. El exchico reality habló sobre la modelo peruana durante una entrevista para un programa de espectáculos y dejó en claro que las diferencias del pasado quedaron atrás.

Dejó atrás los conflictos del pasado

Lejos de cualquier polémica, el ahora actor radicado en México aseguró sentir cariño y respeto por Angie Arizaga, con quien protagonizó una de las relaciones más mediáticas de la televisión peruana.

"Es una gran mujer, una gran mamá", expresó Porcella, quien además le deseó felicidad en esta nueva etapa junto a Jota Benz.

Las declaraciones generaron comentarios en redes sociales debido al historial sentimental de ambos, marcado por escándalos y constantes exposiciones mediáticas durante su paso por realities de competencia. Sin embargo, Nicola optó por mostrarse reflexivo y reconoció que en aquel entonces ambos eran inmaduros y no supieron manejar ciertas situaciones de la relación.

La historia de Nicola Porcella y Angie Arizaga fue una de las más comentadas de la farándula local durante varios años. Su relación estuvo rodeada de rumores, separaciones y controversias que alcanzaron gran repercusión mediática, especialmente luego de la difusión de audios y denuncias que involucraron a la pareja en 2015.

Un romance marcado por la polémica

Aunque ambos tomaron caminos distintos tras su ruptura definitiva en 2018, el vínculo siguió siendo tema recurrente en programas de espectáculos y redes sociales. Con el tiempo, tanto Nicola como Angie han evitado enfrentamientos públicos y han preferido enfocarse en sus proyectos personales y familiares.

Al ser consultado sobre su pasado romance con Angie Arizaga, Nicola Porcella se mostró reflexivo y conciliador, al reconocer que ambos no supieron manejar varias cosas durante su relación. "Éramos inmaduros", recordó.

Porcella también extendió sus palabras de consideración hacia el futuro esposo, Jota Benz, aclarando su relación con él pero sin escatimar en elogios.

"No es mi amigo tampoco, pero sé que es un gran chico", señaló Nicola.

Las recientes declaraciones de Nicola Porcella muestran un cambio en la relación que alguna vez mantuvo con Angie Arizaga. Hoy, lejos de las disputas y escándalos que marcaron su romance, ambos parecen haber encontrado tranquilidad en caminos separados, mientras la modelo se prepara para iniciar una nueva etapa al lado de Jota Benz.