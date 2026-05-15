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Conflicto judicial

Flor Polo exige AUMENTO de PENSIÓN para sus hijos a Néstor Villanueva: Esta sería la fuerte suma

Flor Polo vuelve a sorprender y esta vez tras revelarse de que solicitaría a Néstor Polo que aumente la pensión de alimentos de sus hijos. ¿Cuánto es la suma de dinero que exige?

Flor Polo pide aumento de pensión a Néstor Villanueva.
Flor Polo pide aumento de pensión a Néstor Villanueva. (Composición Exitosa)

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/05/2026

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Flor Polo y Néstor Villanueva suman un nuevo momento de tensión. Pues bien, se dio a conocer que la influencer exige al cantante, el aumento de pensión de sus hijos. Descubre cuál es la suma de dinero que solicitaría la hija de Susy Díaz.

Flor Polo pide aumento de pensión de alimentos

La guerra mediática y legal entre Flor Polo y Néstor Villanueva vuelve a tener un nuevo capítulo. Según se reveló en el programa 'América Hoy', la hija de Susy Díaz habría presentado una demanda de aumento de pensión de alimentos al Juzgado de Paz Letrado de La Molina.

De acuerdo al documento evidenciado en cámaras de televisión, la hija de Susy Díaz pediría a su expareja que se fije en bienestar de sus menores hijos que la pensión se quintuplique la suma de dinero de la pensión debido al incremento de gastos relacionados con la crianza de los pequeños, incluida la educación, movilidad y otras necesidades básicas de su día a día.

El abogado de Flor Polo, Israel Castillo, precisó sobre el proceso judicial que inició su patrocinada que los niños tienen mayores gastos que el padre debe asumir al igual que la madre.

"Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción", precisó el letrado en 'América Hoy'.

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¿Cuánto exige Flor Polo a Néstor Villanueva para sus hijos?

Es así como se dio a conocer que Flor Polo estaría pidiendo el incremento de S/1000 a la suma de S/5000 para cada hijo. La noticia causó gran revuelo en la farándula local hasta el punto de que Janet Barboza se animara a lamentar que Néstor Villanueva no pueda ver a los menores y esté pidiendo tiempo para estar junto a ellos.

El abogado de la hija de Susy Díaz también precisó que la influencer estaría solicitando también al cantante que cumpla con el pago "que aún tiene pendiente" por concepto de devengados. Según Janet Barboza, el monto a deber habría pasado de aproximadamente S/6.000 a casi S/14.000.

@farandula.lorcha ¡Fuerte suma de dinero! 😧🔥 #farandulalorcha #florcitapolo #nestorvillanueva #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

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Néstor Villanueva rompe su silencio tras pedido de Flor Polo

Al ser consultado por 'América Hoy' sobre el pedido de Flor Polo de que suba la pensión de sus hijos, Néstor Villanueva se mostró sorprendido y precisó que conversará sobre el tema con su abogado para recibir la asesoría correspondiente.

"Amiga. Ahorita estoy ocupado. Además no creo poder hablar sobre eso. Primero conversaré con mi abogado sobre ese tema", precisó el cantante en un chat de WhatsApp.

Desde su mediática separación, la relación entre la hija de Susy Díaz y el cantante ha estado marcada por acusaciones mutuas y procesos legales. Esta vez, Flor Polo pide a Néstor Villanueva el aumento de la pensión de sus hijos.

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