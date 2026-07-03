Beto Ortiz revela quién lo reemplazará como conductor de 'El valor de la verdad': "Tiene la valla muy alta"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Beto Ortiz sorprendió a los televidentes al confirmar el esperado regreso de El valor de la verdad a la televisión peruana. Sin embargo, más allá del anuncio de una nueva temporada, lo que realmente despertó la curiosidad del público fue que el periodista decidió revelar quién asumirá la conducción del programa tras su salida del exitoso formato.

Durante una reciente intervención televisiva, el comunicador explicó que el espacio volverá a las pantallas de Panamericana TV después de varios meses de incertidumbre. Además, dejó entrever que entregar la conducción no ha sido una decisión cualquiera, pues considera que el programa se encuentra estrechamente ligado a su trayectoria y estilo de entrevistar.

A medida que avanzaba con el anuncio, Ortiz destacó que conducir El valor de la verdad representa una enorme responsabilidad. Según explicó, no se trata únicamente de formular preguntas a los invitados, sino de sostener el ritmo del formato, generar confianza y manejar con equilibrio los momentos de mayor tensión frente a las cámaras.

Asimismo, el periodista recordó que existen programas cuya identidad termina asociándose con el conductor que los lideró durante años. Por ello, sostuvo que asumir ese reto será complicado para cualquier profesional, ya que el público inevitablemente establecerá comparaciones con las temporadas anteriores y esperará mantener el mismo nivel de impacto.

Recién en ese momento reveló que el encargado de tomar la posta será Martín del Pomar, exalcalde de Barranco y actual figura vinculada a Panamericana TV. Ortiz comentó que su sucesor ya cuenta con experiencia realizando entrevistas y otros proyectos dentro del canal, por lo que tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad al frente del espacio.

Finalmente, Beto Ortiz le deseó éxito en esta nueva etapa, aunque reiteró que el desafío será exigente debido a la popularidad alcanzada por El valor de la verdad a lo largo de los años. Con este anuncio, la expectativa entre los seguidores del programa crece de cara al estreno de la nueva temporada, que marcará el inicio de una etapa completamente distinta para uno de los formatos más recordados de la televisión peruana.