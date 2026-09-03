Magaly revela que Jefferson Farfán no estaría cumpliendo con ir a terapia: "Se siente dueño del Poder Judicial"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a protagonizar un nuevo enfrentamiento mediático con Jefferson Farfán luego de revelar detalles de una resolución judicial vinculada al proceso iniciado tras la denuncia de Darinka Ramírez. Durante su programa, la conductora cuestionó al exfutbolista y aseguró que no habría cumplido con una de las medidas impuestas por el Juzgado de Familia.

Según explicó Medina, el 15.º Juzgado de Familia, subespecialidad en Violencia contra la Mujer, estableció que Farfán debía cumplir con terapia psicológica y presentar ante la autoridad correspondiente documentos que acreditaran que había seguido dicha disposición. Sin embargo, de acuerdo con el documento mostrado en televisión, la documentación presentada por el exjugador no habría sido suficiente para demostrar su cumplimiento.

En ese sentido, la resolución mencionada por la conductora señala que Farfán habría entregado una copia digital de un ticket correspondiente a una cita programada para el 2 de septiembre en un servicio de salud mental. Para Medina, este documento únicamente demostraría que existía una cita agendada, pero no que el exfutbolista hubiera acudido efectivamente a la terapia ordenada.

Asimismo, la periodista interpretó que la programación de la cita no podía ser considerada como una prueba válida del cumplimiento de la medida judicial. Por ello, sostuvo que Farfán habría postergado la atención psicológica y, hasta el momento señalado en el documento, no habría acreditado ante el juzgado que hubiera iniciado o cumplido con las sesiones correspondientes.

El cuestionamiento de Magaly Medina también estuvo relacionado con las críticas que Jefferson Farfán habría realizado sobre su servicio comunitario. La conductora respondió señalando que ella cumple con dicha obligación y que, cuando no puede asistir, presenta las justificaciones correspondientes. De esta manera, aprovechó la situación para cuestionar al exfutbolista por el cumplimiento de sus propias medidas judiciales.

Finalmente, Medina arremetió nuevamente contra Farfán y puso el foco en la necesidad de que acredite si realmente acudió a las terapias psicológicas ordenadas por el juzgado. El caso continúa generando atención debido a que la documentación presentada por el exfutbolista habría sido observada por no demostrar que la medida impuesta haya sido efectivamente cumplida.