Mario Irivarren confiesa que el ampay en el yate le dejó una gran lección: "Intento hacer las cosas bien"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren sorprendió al hablar sobre su vida sentimental y revelar si volvería a serle infiel a una pareja. El empresario fue abordado por las cámaras de un programa de espectáculos durante un concierto de la noche del miércoles, y en medio de sus recientes salidas con Tábata Suárez, con quien viene siendo vinculado sentimentalmente, respondió algunas preguntas incómodas.

¿Mario ya no será infiel?

Ante la incómoda pregunta sobre si repetiría una infidelidad después de haber aprendido de sus errores, Mario dejó claro que no lo haría. El exintegrante de 'Combate' aseguró que las experiencias del pasado le dejaron importantes lecciones y que ahora busca actuar de una manera diferente en sus relaciones.

Además, cuando la reportera llevó la pregunta directamente hacia Tábata, el empresario fue contundente al señalar que no tendría ese comportamiento con ella ni con ninguna otra persona. "Qué fea tu pregunta... no, porque como te digo, se aprende de los errore s", dijo el conductor de la 'La Manada'.

En ese sentido, uno de los episodios que habría marcado un antes y un después para Mario fue el recordado ampay que protagonizó en un yate en Argentina. Aquellas imágenes generaron gran exposición mediática y lo llevaron a reflexionar sobre sus decisiones, según explicó. A partir de esa experiencia, comenzó a cuestionar algunas de sus actitudes y la manera en que venía manejando su vida personal.

¿Mario es fan del 50/50?

En otro momento de la entrevista, Mario también se refirió a su comportamiento fuera de las relaciones sentimentales y aseguró que intenta mejorar constantemente. Reconoció que ha cometido errores y que está lejos de ser una persona perfecta, pero considera que lo importante es aprender de cada tropiezo y utilizar esas experiencias para crecer.

"A pesar de mis errores, soy una persona que sí intenta hacer las cosas bien, no soy perfecto... Mi objetivo en la vida sí es tratar de ser mejor persona cada día. Fallo... pero aprendo de mis errores", explicó.

Finalmente, el empresario sostuvo que su objetivo personal es convertirse en una mejor persona cada día y al ser consultado sobre el pago 50/50 en una relación, tuvo una respuesta bien definida. "Creo que tengo una buena inteligencia financiera . Nunca he sido avaro, nunca he sido mezquino ni ridículo, no despilfarro el dinero como si no me costara ganarlo. Aún no soy millonario ni tengo la vida resuelta, pero en cuanto a gastos no me hago mayor problema", sentenció.

Es así que, mientras continúa su acercamiento con Tábata Suárez, Mario Irivarren intenta dejar atrás los cuestionamientos de su pasado. El exchico reality asegura que las experiencias vividas, incluido el ampay en Argentina, le permitieron reflexionar sobre sus decisiones y enfocarse en construir una versión más madura de sí mismo.