Alejandra Baigorria explota ante reclamos por apoyo para albergue en Chaclacayo: "Te estás equivocando"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego de una fuerte denuncia pública que pesa sobre su padre, Sergio Baigorria, por presuntamente tener en abandono un albergue de perros y gatos en el distrito donde él es alcalde, Chaclacayo. La empresaria se enfrentó a una usuaria por los fuertes reclamos que empezaron a hacerle en redes sociales.

Alejandra 'parcha' a usuaria en Instagram

En las últimas horas, un reportaje emitido por Magaly de la Firme puso a Alejandra y a su padre en el foco de las críticas, por aparentemente ser indolentes con el sufrimiento de decenas de animales que permanecen en pésimas condiciones en un albergue abandonado, pese a que las autoridades han determinado que la Municipalidad de Chaclacayo se haga cargo del tema.

Los reclamos no iban solo para Sergio Baigorria, como autoridad municipal, sino también para Alejandra. Muchos aseguran que la rubia acompañó a su padre durante toda su campaña, hace varios años, y por eso consideran que ya debería estar al tanto de las lamentables situaciones que se presentan en el distrito. Además, en redes sociales, Alejandra ha demostrado en varias oportunidades que está comprometida con la ayuda a los animales.

En medio de ello, una usuaria le escribió un comentario sobre lo que está pasando en Chaclacayo. "Con respecto al albergue, creo que si uno se compromete o se hace cargo de ayudar a los animalitos abandonados, se hace responsable hasta el final, no solo para las cámaras o por un tiempo. Qué mal, en serio. Todo lo que hace con la derecha, lo friega con la izquierda", comentó.

El comentario no le cayó nada bien a Alejandra, quien rápidamente respondió haciendo una aclaración. "Reina, creo que te estás equivocando. El albergue que construí ya está listo y lindo, y es aquí en Lima, por el óvalo Naranjal. Puedes ver videos" , dijo la empresaria, pero evitó responder sobre lo que está pasando en el distrito que gobierna su padre.

Alejandra Baigorria explota contra usuaria en redes sociales

Acusación contra Sergio Baigorria

Según un informe presentado por 'Magaly TV La Firme', un grupo de animalistas acudió al establecimiento y encontró a varios perros en condiciones preocupantes, algunos con extrema delgadez y visiblemente alterados. Asimismo, las voluntarias denunciaron que algunos gatos presentaban heridas infectadas y que incluso había presencia de moscas alrededor de sus lesiones, situación que provocó una fuerte reacción entre quienes ingresaron al lugar.

Ante este panorama, los activistas cuestionaron directamente a la Municipalidad de Chaclacayo por la falta de atención hacia los animales. Además, señalaron que un acta fiscal estableció un plazo de 30 días para coordinar su traslado a un espacio adecuado. Sin embargo, ese periodo habría vencido sin que se concretara la medida, por lo que los animales continúan en el mismo recinto.

Es así que, la respuesta de Alejandra generó nuevas reacciones en redes sociales, especialmente entre quienes esperan que se pronuncie sobre la situación del albergue en Chaclacayo. Mientras tanto, los cuestionamientos continúan y se mantiene la expectativa por conocer qué medidas adoptará la municipalidad frente a las denuncias sobre las condiciones de los animales.