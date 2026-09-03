Padre de Alejandra Baigorria es acusado de abandonar albergue de perros en Chaclacayo: "Esto no es vida"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El padre de Alejandra Baigorria, Sergio Baigorria, vuelve ha estar en el ojo de la tormenta luego de ser señalado por presuntamente abandonar un albergue de animales ubicado en Chaclacayo, distrito donde ejerce como alcalde. La situación generó indignación entre vecinos y activistas, quienes alertaron sobre las pésimas condiciones en las que permanecerían decenas de perros y gatos.

Grave acusación contra alcalde de Chaclacayo

Según un informe presentado por 'Magaly TV La Firme', un grupo de animalistas acudió al establecimiento y encontró a varios perros en condiciones preocupantes, algunos con extrema delgadez y visiblemente alterados. Asimismo, las voluntarias denunciaron que algunos gatos presentaban heridas infectadas y que incluso había presencia de moscas alrededor de sus lesiones, situación que provocó una fuerte reacción entre quienes ingresaron al lugar.

Ante este panorama, los activistas cuestionaron directamente a la Municipalidad de Chaclacayo por la falta de atención hacia los animales. Además, señalaron que un acta fiscal estableció un plazo de 30 días para coordinar su traslado a un espacio adecuado. Sin embargo, ese periodo habría vencido sin que se concretara la medida, por lo que los animales continúan en el mismo recinto.

"De acuerdo a la ley de protección animal, el alcalde debería estar aquí con su personal (...) ¿Dónde está el alcalde? Esto no es vida, es una cárcel, señor Sergio Baigorria ", expresó una animalista.

La preocupación también aumentó debido a la falta de alimentos. Las voluntarias aseguraron que durante más de 15 días no habría llegado comida al albergue. Mientras tanto, la propietaria del terreno estaría asumiendo aproximadamente 130 soles diarios para cubrir alimentación y limpieza, con apoyo de un grupo de mujeres que intenta mantener a los animales en medio de las carencias.

¿Qué dijo la Municipalidad de Chaclacayo?

Un equipo de Magaly fue a la Municipalidad del distrito y conversó con el gerente municipal, quien reconoció que la comuna no dispone actualmente de presupuesto ni de un espacio adecuado para trasladar a los animales, aunque aseguró que se encuentran gestionando alternativas. No obstante, las activistas consideran insuficiente la respuesta de las autoridades.

Asimismo, las animalistas también pidieron apoyo a Alejandra Baigorria, recordando que la empresaria respaldó la campaña electoral de su padre y que suele mostrarse solidaria con otros albergues. Por ello, solicitaron que intervenga y contribuya con alimentos y ayuda para los animales de Chaclacayo, mientras esperan que la municipalidad concrete una solución.

"Que nos ayude, es el distrito de su papá. Ella vino a ayudarlo en la campaña, que por favor venga a darnos aunque sea un poco de alimentos para los perros", dijo una vecina muy indignada.

Es así que, la situación continúa generando preocupación entre los animalistas, quienes esperan que la Municipalidad de Chaclacayo concrete el traslado y garantice alimento y atención para las mascotas. Asimismo, aguardan que Alejandra Baigorria atienda el pedido de apoyo y contribuya a mejorar las condiciones de los animales afectados.