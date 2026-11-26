26/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un histórico representante de la música chalaca falleció a los 72 años, dejando una trayectoria ligada a la cumbia y la salsa peruana. Su talento como cantante, percusionista y compositor lo llevó a formar parte de importantes agrupaciones y fundar una reconocida orquesta del Callao.

Sus inicios en la cumbia y la música tropical

Se trata de Eugenio Chávez Carrillo, conocido artísticamente como Changó, quien nació el 11 de enero de 1954 en el Callao. Desde niño mostró interés por las tumbadoras y llegó a ser considerado uno de los percusionistas destacados de la música peruana, junto a figuras como Coco Lagos y Casaretto.

Sus primeros pasos musicales estuvieron vinculados a Crovetto y sus Rítmicos, La Sonora del Callao, Los Arpegios del Trópico, Ñiko Estrada y Coco Lagos. Durante esa etapa conoció distintos estilos de la música tropical y desarrolló sus habilidades como percusionista, antes de consolidarse también como intérprete.

A mediados de los años 60 integró Los Beta 5, agrupación de cumbia peruana con la que grabó canciones como "La tierra de mis amores" y "Versos a mamá".

Tras ello, formó su propio conjunto, La Gran Familia, con el que difundió temas como "Pobre Corazón", "Ritmo pa' gozar", "Toro Negro" y "Juan Moreno".

Su trayectoria y legado en la salsa chalaca

Con el paso de los años, Changó dejó la cumbia para incursionar en la salsa mediante Hit Parade Latino, agrupación a la que ingresó inicialmente como músico y donde luego asumió el rol de cantante. También destacó por interpretar "Guantaranure", composición de Leonidas Plazas, junto a Óscar "Pitín" Sánchez y su orquesta.

En 1980 participó en la fundación de La Progresiva del Callao, el 10 de mayo de ese año, junto a Tito Urquiza Chávez y Enrique Vargas Flores. En esta emblemática agrupación chalaca se desempeñó como vocalista y director, convirtiéndose en una de sus figuras principales. El cantante venezolano Óscar de León fue el padrino de fundación de la orquesta.

Durante su etapa con La Progresiva del Callao, formó parte de la difusión de canciones como "María", "Melao de Caña", "Tintindeo", "Dale Suave", "Perdónalos Señor", "Arrepiéntete", "El que la lleva, la lleva", "Achilipú" y "Homenaje al Sonero".

Según la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), Changó también desarrolló una faceta como compositor junto a Daniel Venegas. Ambos escribieron "Si tú quieres salsa", presentada por la orquesta en 2017, y "Despierta sienta cabeza", canciones que figuran en el repertorio registrado por la institución.

La partida de Eugenio Chávez Carrillo deja un capítulo importante en la historia musical del Callao. Su recorrido por la cumbia y la salsa, su trabajo como percusionista y compositor.