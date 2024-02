Alex Béjar vuelve a 'Al Fondo Hay Sitio': "Empezar el año aquí, es maravilloso"

La actuación de Alex Béjar en 'Al Fondo Hay Sitio' en el 2023, dejó impactados a todos. La actriz española conquistó al público interpretando a Laia y llamó la atención, en las redes sociales, al compartir su proceso de aprendizaje sobre la cultura y nuestro país.

A pesar de que su personaje estaba progresando satisfactoriamente en la serie, de repente desapareció de la escena y anunció que regresaría a su país de origen, debido a algunos proyectos pendientes. Sin embargo, seguía siendo activa en las redes sociales y sus seguidores no dejaban de pedirle que regresara a Lima.

Para la temporada 2024, se confirmó la vuelta de Alex Béjar a la serie. La actriz compartió en una entrevista que fue difícil despedirse de su personaje, pero que fue una decisión que tenía que tomar en ese momento.

"Me dio mucha pena porque estaba en una trama que me gustaba mucho con Laia y surgió esto en España y tuve que tomar una decisión y era un momento de regresar a España", expresó al inicio.

No obstante, las puertas de 'Al Fondo Hay Sitio' nunca se cerraron. La artista reveló que el guionista se puso en contacto con ella para coordinar su regreso a Lima.

Finalmente, la actriz reveló que le encanta el Perú y que trabajar en Lima es una de las mejores experiencias que ha tenido. Asimismo, resaltó su admiración por nuestra cultura y, como era de esperarse, también por nuestra deliciosa gastronomía.

"Empezar el año aquí es algo maravilloso. Mis compañeros y la comida es un factor importante para la vuelta. Trabajar acá me gusta mucho porque siento que no paras, me hace sentir un trabajo muy de artista ", finalizó.

La actriz reveló, en sus redes sociales, que tuvo que volver a España para ayudar en un negocio familiar.

"Mi trabajo principal y del que vivo es ser actriz, no tendría la necesidad de buscar otro trabajo. Trabajo en un bar de copas porque me gusta, pero hay una excepción, es un bar de copas familiar, es de mi familia, trabajo con mis hermanos, con mi padre y mi tía. Eso me gusta más. Si es un bar cualquiera no lo trabajaría", enfatizó.