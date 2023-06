Alfredo Benavides se reconcilia con Gabriela Serpa: "Malinterpretó lo que dije"

El actor cómico, Alfredo Benavides, afirmó haberse reconciliado con Gabriela Serpa luego del malentendido por supuestamente haber culpado a la modelo de su despido de 'El Wasap de JB'.

La famosa pareja cómica de "JB en ATV" ha sido objeto de numerosos titulares debido a los constantes coqueteos que se han evidenciado frente a las cámaras. Aunque ninguno de los dos descarta la posibilidad de tener una relación en el futuro, ninguno se ha atrevido a dar el siguiente paso.

Sin embargo, en los últimos días, ambos se han visto envueltos en controversia después de que el hermano de Jorge Benavides insinuara que la popular modelo fue la responsable de su salida de 'El wasap de JB'.

Gabriela, indignada ante las declaraciones de Alfredo Benavides, salió a desmentirlo y expresó su enojo hacia él.

"Me sorprendió cuando él dijo que yo mostré una historia suya con el 'Zorro Zupe' y que, al día siguiente, lo despidieron. Por eso, lo llamé para preguntarle: '¿Por qué dijiste eso? (...)'. Pero yo no mostré ninguna historia; me hace parecer como si su salida del programa fuera culpa mía", expresó.