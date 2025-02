Alondra García Miró responde fuerte y claro luego de que Mario Irivarren recordara el fin de su relación

Alondra García Miró salió al frente para responder fuerte y claro a las declaraciones que hizo su expareja Mario Irivarren, quien, en una entrevista, afirmó haber sufrido mucho durante el fin de su relación con la 'ojiverde'. A continuación, te contamos qué dijo la influencer.

Las cámaras de un conocido programa de espectáculos abordaron a la modelo peruana, Alondra García Miró, quien, por primera vez, decidió hablar de la relación que tiene con el empresario español, Francisco Alister.

Es así que, de manera sorpresiva, la popular 'Alito' aseguró sentirse muy feliz, contenta y plena con la vida que lleva actualmente, no solo porque le va de maravilla con su pareja, sino porque también se encuentra a la expectativa de los proyectos laborales que tiene programados para este 2025.

"Estoy demasiado feliz, demasiado contenta, me siento plena, súper, agradecida, bendecida. Así que bueno, nada, esperando con ansias saber lo que pasará en este 2025, sobre todo en lo profesional, pero estoy muy bien, muy contenta", dijo en un primer momento.

Sin embargo, al consultarle sobre su distanciamiento de los realities de competencia, la modelo no pudo evitar mostrarse un tanto incómoda, por lo que prefirió no ahondar más en el tema y mucho menos sobre aquello que dijo su expareja Mario Irivarren en el podcast 'Good Time'.

"No voy a hablar más del tema, pero sí me alejé de todo, pero estoy feliz ahorita", agregó para posteriormente alejarse del lugar y seguir con su itinerario de actividades.

El exintegrante de 'Combate' decidió abrir su corazón y, sin ningún problema, brindó detalles del duro momento que vivió tras terminar su relación con Alondra García Miró.

"Fue un momento bien duro en mi vida. En ese momento venía pasando un buen momento (...) "Tres doritos después, me estafaron con 50 mil dólares, me rompí el pie en el programa y (...) mi relación no venía bien y terminé con Alondra", indicó en entrevista con Laura Spoya y Gerardo Pe.