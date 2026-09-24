Jefferson Farfán habla sobre pagar las cuentas 50/50 con Xiomy Kanashiro: "Como tiene que ser"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán habló abiertamente sobre la dinámica económica que mantiene con Xiomy Kanashiro y dejó clara su postura frente al debate del 50/50 en las relaciones de pareja. El exfutbolista respaldó la decisión de la influencer de continuar asumiendo sus propios gastos, incluso mientras ambos mantienen una relación sentimental.

Todo ocurrió luego de que Xiomy Kanashiro se pronunciara sobre la manera en que administra sus finanzas. La cantante explicó que mantiene su independencia económica y continúa pagando sus cosas por cuenta propia. Asimismo, consideró que el apoyo de una pareja puede existir, aunque no necesariamente debe establecerse una división exacta de los gastos.

En ese sentido, Kanashiro señaló que el denominado 50/50 no debería convertirse en una regla para todas las parejas, pues cada relación tiene una dinámica diferente. Su postura generó interés debido a que actualmente mantiene un romance con Jefferson Farfán y ambos han sido consultados en distintas ocasiones sobre su relación.

Farfán apoya el 50/50 con Xiomy

Tras sus declaraciones, un reportero de 'Amor y Fuego' abordó a Farfán para conocer su opinión. El exseleccionado peruano respaldó la decisión de su pareja y dejó en claro que está de acuerdo con que ella conserve su independencia económica y continúe cubriendo sus propios gastos.

"Muy bien claro, como tiene que ser", dijo el exfutbolista.

Además, Farfán fue consultado brevemente sobre su vida sentimental con Kanashiro. El exfutbolista aseguró que atraviesa un buen momento en el amor, dejando entrever que la relación se mantiene estable. "En el amor siempre me ha ido bien", agregó.

Xiomy quiere ser mamá

En una entrevista que la bailarina concedió al podcast de Verónica Linares, confirmó que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre, y qué mejor ahora que está llevando una sólida relación con Jefferson Farfán, de quien dijo también anhela tener un quinto hijo.

El tema llama particularmente la atención debido a que, después de procrear a su hija Luana, Farfán confirmó que se había sometido a la vasectomía, cerrando así la posibilidad de tener hijos de forma tradicional. Sin embargo, Xiomy afirmó que ya ha hablado del tema con la 'Foquita' y ambos tienen mucho interés en formar una familia.

"Sí, claro que sí, eso se ha conversado (tener un hijo), pero todo a su debido tiempo", dijo Kanashiro en entrevista con Verónica Linares.

Es así que, Jefferson Farfán dejó en claro que la independencia económica de Xiomy Kanashiro no representa un inconveniente en su relación. Por el contrario, ambos parecen mantener una dinámica basada en la autonomía de sus gastos y decisiones financieras, mientras continúan disfrutando de una etapa estable en su vínculo sentimental.