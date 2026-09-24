Paula Manzanal confirma ruptura con el padre de su última hija: "No ha sido una decisión fácil"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paula Manzanal confirmó el fin de su relación con el padre de su última hija, con quien compartió casi tres años de vínculo. La modelo comunicó la separación mediante un mensaje en redes sociales y dejó claro que, pese a tomar caminos distintos, ambos buscarán mantener una relación saludable por el bienestar de sus hijos.

Paula Manzanal confirma ruptura con su novio francés

La también influencer explicó que la decisión no fue sencilla y que estuvo motivada por diferencias importantes en la manera en que ambos entienden una relación. Asimismo, hizo referencia a situaciones personales que habrían complicado la convivencia y contribuido a que finalmente optaran por separarse.

"Después de casi tres años juntos y una hermosa bebé, hemos decidido tomar caminos separados", señaló Manzanal en el comunicado que compartió con sus seguidores, confirmando así el término de una relación que había mantenido alejada de los reflectores en los últimos meses.

A pesar de la ruptura, la modelo remarcó que su principal preocupación será preservar el bienestar de sus hijos. En ese sentido, sostuvo que ambos buscarán mantener la paz y el respeto, además de construir una dinámica que les permita continuar ejerciendo su rol como padres.

"Por ellos queremos conservar la paz, el respeto y una relación sana", expresó Paula Manzanal, quien dejó en claro que la separación no significará dejar de lado las responsabilidades que ambos tienen con sus menores hijos.

Paula Manzanal confirma ruptura

En otra parte de su mensaje, la influencer señaló que cada uno continuará su vida de la manera que considere conveniente. Aunque no brindó mayores detalles sobre las diferencias que llevaron al quiebre, sí dejó entrever que se trata de situaciones que consideran importantes dentro de su relación.

Paula Manzanal estuvo en Dubai durante ataques

La modelo, que originalmente vivía en España, se mudó a Dubái hace unos meses debido a que no paga tantos impuestos como en el país europeo. Sin embargo, nunca esperó que una situación tan alarmante como un enfrentamiento militar se desatara en Dubái.

Al conversar con un medio, fue consultada sobre cómo se siente en este momento de tensión. "No ha sido la experiencia más linda, pero no me sentiría tan segura en ningún otro país, a diferencia de cómo nos sentimos acá", dijo en un inicio.

Paula también dejó claro que no piensa abandonar Dubái, ya que los aeropuertos están cerrados temporalmente. Además, confirmó que ha escuchado varias explosiones en los últimos días, pero agradece que los Emiratos Árabes Unidos tengan un gran poder de defensa.

De esta manera, Paula Manzanal hizo pública una nueva etapa de su vida personal y confirmó que su relación sentimental llegó a su fin después de casi tres años. La modelo optó por no profundizar en los motivos y centró su mensaje en la intención de ambos de mantener una convivencia respetuosa como padres.