Anthony Aranda y su contundente respuesta tras la ruptura con Melissa Paredes, ¿Qué dijo?

19/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anthony Aranda había guardado silencio después que Melissa Paredes anuncie que su relación había terminado después de dos años de convivencia. Sin embargo, ahora el bailarín ha respondido de forma contundente ante los diversos rumores que vienen circulando en redes sociales.

Todo empezó cuando hoy en horas de la tarde, Melissa tomó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que su romance con el coreógrafo llegaba a su fin y sus seguidores merecían estar enterados de la noticia porque ella es una figura pública.

"Buen día, en mi condición de personaje público y a efecto de evitar malos entendidos, pongo en conocimiento mi separación sentimental con Anthony Aranda, persona por la que guardo cariño y respeto tras los buenos momentos compartidos", escribió en la primera parte de la publicación.

Enseguida, la exesposa de Rodrigo 'Gato' Cuba explicó que aún mantiene vínculo laboral con Aranda, porque existen altas probabilidades que los sigan viendo juntos.

"Es probable que nos vean juntos aún ya que compartimos vínculos laborales que seguirán su propio curso. Es todo gracias", concluyó.

¿Qué dijo Anthony sobre la ruptura?

Una vez que Melissa compartió el mensaje en su cuenta de Instagram, el bailarín republicó el texto en sus historias sin agregar texto alguno, y tras ello, optó por guardar silencio. Sin embargo, una periodista de América Televisión se comunicó con el 'Activador' mediante WhatsApp para hacerle algunas preguntas, no obstante, Anthony tuvo una contundente respuesta contra la mujer de prensa.

"No hay nada que hablar. Pero muchas gracias por escribir" , fueron las palabras del bailarín.

NAnthony Aranda habla sobre su ruptura con Melissa Paredes

Usuarios trolean a Anthony tras ruptura con Melissa

Después de anunciar su separación de Anthony Aranda, Melissa Paredes limitó los comentarios en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el bailarín aún mantiene la sección de comentarios habilitada, por lo que muchos de sus seguidores aprovecharon en opinar sobre la separación.

Varios de ellos expresaron que todo sería armado y que pronto la pareja anunciaría algo relacionado a negocios, mientras que otros se preguntaron por qué habían terminado, si hasta hace pocos días se mostraban como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana.

"Como es posible que hace 5 días todo estaba bien y ahora se separan?", "Puro show", "¿Ya terminaron? Si hace unos días se amaban", "Que fue mano te dejaron", "No les crean nada! Es puro marketing para figuretear, volverán lo firmo!!", comentaron en la publicación.

De esta forma, muchos de los usuarios no creen en la ruptura de Anthony Aranda y Melissa Paredes no es real y por primera vez el bailarín rompió su silencio respecto al tema y dijo que "no hay nada que hablar".