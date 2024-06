Antonio Tafur, amigo de Rosángela Espinoza, se casó con 'cuarentón' en Estados Unidos: "Me siento amado"

El mejor amigo de Rosángela Espinoza, Antonio Tafur, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida ya que se acaba de casar con un ciudadano estadunidense y ahora vive en Miami. El también influencer dijo sentirse feliz y tienen planes de formar una vida juntos.

'Magaly Tv, la firme' emitió un reportaje, en la más reciente edición de su programa, donde cuenta más detalles sobre la íntima boda del estilista. Según narra la nota todo empezó el 17 de diciembre el año pasado, cuanto Tafur estaba en Miami e hizo match con su actual esposo, pero no pudieron verse porque regresó a Perú a los dos días.

Sin embargo, decidieron seguir en contacto y el 30 de ese mismo mes, Antonio volvió a viajar a Estados Unidos y pasaron el año nuevo juntos, para que después su relación fluya con mucha rapidez, tanto que ahora decidieron casarse formalmente.

"Me siento muy protegido, me siento amado. Es un hombre maravilloso y estoy completamente agradecido a Dios por el hombre que me ha puesto en mi camino", declaró.