Madonna revela que perdió el cartílago de una rodilla por bailar mucho tiempo en tacones: "Debo descansar"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Madonna ha generado revuelo tras revelar un duro desgaste físico acumulado a lo largo de su carrera. La 'Reina del pop' confesó que ha perdido el cartílago en una de sus rodillas, consecuencia directa de décadas de presentaciones intensas, especialmente por bailar durante años con tacones altos en escenarios exigentes.

Madonna pierde cartílago de la rodilla

Este problema físico no apareció de forma repentina, sino como resultado de una vida marcada por el movimiento constante, giras mundiales y rutinas de alto impacto. Además del baile, Madonna ha combinado su exigente disciplina artística con entrenamientos físicos intensos y prácticas como el yoga, lo que con el tiempo terminó afectando seriamente sus articulaciones, en especial una de sus rodillas.

Ante esta situación, la artista ha tenido que replantear por completo su manera de entrenar. Aunque no ha dejado la actividad física, ahora ha optado por ejercicios de menor impacto que le permitan mantenerse en forma sin agravar el dolor. Entre ellos destacan el uso de bicicleta estática, el Versa Climber y circuitos de entrenamiento de alta intensidad adaptados a su condición actual.

Sin embargo, esta no es la primera vez que enfrenta complicaciones de salud relacionadas con su carrera. En el pasado ya tuvo que pausar y reprogramar presentaciones debido a lesiones en la rodilla, especialmente durante su gira Madame X, cuando el dolor se volvió lo suficientemente intenso como para obligarla a detener su actividad artística temporalmente y enfocarse en la recuperación.

A pesar de estas dificultades, Madonna mantiene firme su vínculo con la música y el escenario. Lejos de detenerse, continúa ajustando su estilo de vida para seguir activa, demostrando que su pasión por el arte es más fuerte que las limitaciones físicas, incluso cuando su cuerpo refleja el peso de décadas de exigencia constante.

Madonna en Times Square

A sus 67 años, la llamada Reina del Pop protagonizó un sorpresivo concierto en Times Square, Nueva York, donde miles de personas celebraron su regreso a los escenarios y el inicio de una nueva etapa musical. El evento, patrocinado por Grindr, convirtió el corazón de Manhattan en una enorme pista de baile al aire libre.

La presentación tomó por sorpresa a fanáticos y turistas que se encontraban el emblemático paseo. Sin previo aviso, Madonna apareció en el escenario TSX para inaugurar el Mes del Orgullo LGTBIQ+ y presentar un adelanto de su nuevo álbum, "Confessions II". La expectativa era enorme, ya que este proyecto representa la continuación de uno de los discos más exitosos de toda su carrera y marca su esperado regreso discográfico.

Es así que, el caso de Madonna refleja el impacto físico que puede dejar una carrera artística de alta exigencia. A pesar de las lesiones acumuladas, la cantante continúa activa y adaptándose a nuevas rutinas. Su historia evidencia cómo la disciplina y la pasión pueden convivir con el desgaste del cuerpo a largo plazo.