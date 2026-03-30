Flavia Laos revela detalles de su 'amiste' con Luciana Fuster: "Hicimos una pijamada party"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse en Colombia y lucirse juntas, como en los viejos tiempos, después de varios años alejadas. Ahora, la cantante salió a revelar más detalles de cómo fue su reconciliación con la ex Miss Grand International, luego de que ambas se hubieran enfrentado públicamente tras haber tenido el mismo novio.

Flavia Laos cuenta cómo se ha visto con Luciana Fuster

Flavia fue abordada por las cámaras de un conocido programa de espectáculos y, según dijo, su reconciliación con Luciana fue completamente espontánea, ya que se encontraron en el aeropuerto y se saludaron repentinamente, como si no hubiese pasado nada entre ellas.

Además, contó que inmediatamente compartieron un taxi y tuvieron una larga conversación para luego pasar varios momentos juntas, como en los viejos tiempos. Recordemos que ellas eran mejores amigas antes de verse vinculadas y enfrentadas por Patricio Parodi.

"Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotras (...) Fue raro, no hubo mala onda y ese mismo día nos fuimos juntas en taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de cinco horas. Hicimos una pijamada party", dijo Flavia en un inicio.

La rubia también consideró que su reconciliación con Luciana era un tema que tenían pendiente y que tenía que darse sí o sí. Al parecer, ocurrió en un buen momento para ambas, ya que pudieron hablar de los intensos días que vivieron en el pasado y han vuelto a ser grandes amigas.

"Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. Fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos", agregó.

La enemistad de Flavia y Luciana

La enemistad entre Flavia Laos y Luciana Fuster comenzó cuando ambas se vieron involucradas sentimentalmente con Patricio Parodi. En ese momento, Flavia mantenía una relación con él, mientras Luciana era parte de su entorno cercano.

Durante esa etapa, la cercanía entre Patricio y Luciana generó incomodidad en Flavia, ya que compartían mucho tiempo juntos por trabajo. Incluso, se reveló que el chico reality pasaba gran parte del día con Fuster, lo que despertó sospechas y tensiones en la relación.

La situación se agravó cuando ambos fueron captados besándose, confirmando el romance tras meses de rumores. Este hecho marcó el quiebre definitivo entre Flavia y Luciana, pues muchos consideraron que se rompieron códigos de amistad, generando críticas y un distanciamiento que duró varios años.

Es así que, el inesperado reencuentro entre Flavia Laos y Luciana Fuster demuestra que, pese a las diferencias del pasado, es posible reconstruir una amistad. Ambas dejaron atrás los conflictos y apostaron por una nueva etapa marcada por la madurez, el diálogo sincero y los recuerdos compartidos que hoy vuelven a unirlas.