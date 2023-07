Britney Spears anuncia la fecha del lanzamiento de su libro "La mujer en mí"

11/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Britney Spears ha anunciado hoy, la fecha en la que se lanzará un libro de memorias titulado "The woman in me" (La mujer en mí), que promete ser una historia valiente y profundamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

¿Cuándo se lanza el libro?

Según informó la revista People, el libro será publicado por Gallery Books, una editorial perteneciente a un gigante editorial y será lanzado a la venta el próximo 24 de octubre.

En la portada del libro se muestra una foto en blanco y negro de la cantante posando en su juventud, con el torso desnudo, de perfil, y cubriéndose con un gesto de vulnerabilidad mientras mira hacia la cámara.

En el sitio web del libro se menciona cómo en 2021 "todo el mundo escuchó a Britney Spears hablar en un tribunal" sobre su experiencia bajo la controvertida tutela legal que controló sus finanzas y su vida personal durante aproximadamente 14 años, y de la cual fue liberada por orden judicial debido a la presión de sus seguidores.

"El impacto de compartir su voz, su verdad, fue innegable y cambió el curso de su vida y de innumerables personas. The woman in me revela por primera vez su increíble viaje y la fortaleza interior de una de las artistas más importantes en la historia de la música pop", adelanta el texto promocional.

La eterna 'princesa del pop', de 41 años, aborda este relato "con notable sinceridad y humor", con el objetivo de "iluminar el poder perdurable de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia en sus propios términos, finalmente", añade el comunicado.

Jennifer Bergstrom, vicepresidenta sénior y editora de Gallery Books, expresó a People que espera que las memorias tengan "un impacto similar" al testimonio de Spears en el tribunal, y pronosticó que se convertirán en el evento editorial del año.

Britney en los tribunales

Como se recuerda, en junio de 2021, Spears declaró ante los jueces y en su declaración, contó cómo su padre, Jamie, llevaba años controlando su vida, sus decisiones personales, artísticas y económicas. "Señoría, mi padre y todos los involucrados en esta custodia, incluída mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión", afirmó aquella vez.

Es así que, después que Britney pasara uno de los juicios más polémicos de la historia reciente, ahora anunció que la fecha en que libro será lanzada es el 24 de octubre y narrará pasajes importantes de su vida.