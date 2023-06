Madonna está hospitalizada y su gira mundial aplazada: Aquí te contamos todos los detalles

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La icónica cantante, Madonna, fue hospitalizada de urgencia el pasado sábado debido a una "infección bacteriana grave", lo que resultó en varios días de cuidados intensivos.

Aplaza su gira mundial

Su representante, Guy Oseary, anunció el aplazamiento de su gira "Celebrations", la cual estaba programada para comenzar el 15 de julio en Vancouver, a través de un comunicado en redes sociales. Aunque su salud está mejorando, Madonna continúa bajo cuidados médicos y se espera que se recupere por completo.

La gira de Madonna, que ya había vendido prácticamente todas las entradas, tenía como objetivo rendir homenaje a sus más de cuatro décadas de carrera. Estaba programada para incluir actuaciones en Detroit, Chicago, Miami y Nueva York, donde inició su legado musical. Posteriormente, tenía previsto continuar por Europa con conciertos en Londres, Barcelona y Madrid.

La estrella, conocida por éxitos como "Like a Virgin", ha sido una referencia para generaciones de músicos a lo largo de su extensa trayectoria. El representante de Madonna afirmó que proporcionarán más detalles en cuanto los tengan disponibles, incluyendo las nuevas fechas de inicio de la gira y los conciertos.

Celebrations Tour

A principios de este año, Madonna sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes su gira mundial 'Celebration Tour' como una forma de conmemorar sus más de 40 años de carrera musical.

Esta gira se inspiró en un desafío propuesto por la comediante y actriz Amy Schumer, quien retó a Madonna, frente a un grupo de personalidades como Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre, a llevar su música a diferentes países.

Por supuesto, Madonna aceptó el desafío y se preparó para embarcarse en un viaje que la llevaría a escenarios en Norteamérica y Europa en los próximos meses. El tour estaba programado para comenzar el 15 de julio en Vancouver, Canadá, y concluir el 1 de diciembre en Amsterdam, Países Bajos.

Durante este tour, Madonna tenía la intención de deleitar a su público con sus más grandes éxitos, incluyendo canciones emblemáticas como "Like a Virgin", "Like a Prayer", "Material Girl", "La isla bonita", "Hung Up" y muchas más.

Sin embargo, debido a una preocupante cuestión de salud, la gira se ha visto obligada a ser pospuesta. Aunque los fanáticos esperaban con ansias este reencuentro con Madonna, la prioridad en este momento es la recuperación de la salud de la artista.

La salud de Madonna es una prioridad en este momento, y su equipo ha decidido hacer una pausa en todos sus compromisos, incluyendo la gira, para asegurar su pronta y completa recuperación.