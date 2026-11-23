22/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ignacio Baladán protagonizó un curioso momento en redes sociales luego de recibir un comentario relacionado con su pasado sentimental. El exchico reality fue calificado como mujeriego por una de sus seguidoras, quien no dudó en cuestionarlo sobre sus antiguas relaciones amorosas en Perú. Sin embargo, su respuesta terminó llamando la atención.

¿Qué dijo Ignacio Baladán tras ser llamado mujeriego?

Todo ocurrió a través de Instagram, donde el uruguayo habilitó una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores. En medio de las consultas, un usuario le preguntó cómo había conseguido dejar atrás su fama de mujeriego, haciendo referencia a su historial amoroso durante el tiempo que vivió en territorio peruano.

Lejos de molestarse o evitar el comentario, el actual pareja de la influencer La Segura decidió responder de una manera bastante particular. Para ello, utilizó como fondo musical el tema 'Quede Mínimo Común', dejando entrever que había tomado el cuestionamiento con humor y sin darle demasiada importancia.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su expresión al momento de leer la interrogante. Ignacio Baladán compartió una fotografía en la que aparece con los ojos completamente abiertos, evidenciando el asombro que le provocó la inesperada pregunta de uno de sus seguidores.

Por otro lado, el exchico reality también atraviesa una etapa familiar junto a La Segura. Ambos contrajeron matrimonio civil en diciembre del 2024 y tienen pendiente celebrar su boda religiosa. Sin embargo, decidieron esperar hasta que su pequeño hijo crezca un poco más y pueda caminar para realizar esta ceremonia especial.

Ignacio Baladán reflexiona sobre su paternidad

A través de sus redes sociales, el exintegrante de "Esto es guerra" mostró diferentes momentos junto a su bebé, dejando ver la responsabilidad que asumió durante varias horas del día. En el material publicado se le observa realizando actividades cotidianas como cambiarlo, alimentarlo, jugar con él y acompañarlo en sus momentos de descanso.

La publicación llamó la atención porque Baladán expuso una faceta más íntima y alejada de los reflectores, mostrando los retos que implica estar al cuidado de un hijo. Sus seguidores destacaron la dedicación del influencer y la manera en que compartió con naturalidad las tareas que forman parte de la crianza.

Sin embargo, la situación tenía un contexto particular. Natalia Segura, esposa del influencer y madre de Lucca, se encontraba fuera del país por motivos laborales, específicamente en Bogotá. Ante su ausencia temporal, Baladán asumió el cuidado del pequeño y aprovechó la experiencia para mostrar, con humor, la exigente rutina que enfrentaba durante esos días.