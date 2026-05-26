Britney Spears revive polémica familiar y acusa a su madre de haberle quitado la vida a un joven

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante de pop Britney Spears volvió a acaparar titulares internaciones luego de revivir la polémica familiar tras acusar a su madre, Lynne Spears, de haberle quitado a la vida a un joven, hace varios años.

Britney Spears acusa a su madre de asesinato

La vida de la intérprete estadounidense vuelve a estar en los focos de los medios de espectáculo y esta vez no solo por su arresto por conducir en estado de ebriedad en California, sino por las explosivas declaraciones que hizo durante el procedimiento policial.

En medio de ello, la artista pop, visiblemente alterada, apuntó directamente con su mamá con una acusación que ha dejado desconcertados tanto a los agentes como a sus millones de seguidores alrededor de todo el mundo.

Cabe señalar que, este episodio se suscitó semanas después de que la 'Princesa del Pop' fuera arrestada en el condado de Ventura County bajo sospecha de que se encontraba conduciendo su automóvil bajo los efectos del alcohol.

En tal sentido, la tensión por el arresto ocasionó que Spears mencionara un oscuro pasado de su progenitora: el accidente que provocó en 1975, cuando atropelló y quitó la vida a un menor de edad de 12 años identificado bajo las iniciales A. W., en Louisiana, durante una noche lluviosa.

Todo ocurrió cuando un oficial advirtió a la cantante de 44 años que conducir bajo los efectos del alchohol o las drogas era extremadamente peligroso y que si llegara a matar a alguien en ese estado podría enfrentar cargos por homicidio.

"Sí, señor, lo sé. Mi mamá en realidad mató a un hombre en bicicleta, pero yo nunca hice eso antes (...) Y no le pasó nada a ella ¿Por qué no la arrestaron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya en todo?", manifestó Britney Spears.

🎥🚨 We're seeing the moment Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ. pic.twitter.com/mOA8Hnf9qp — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Un accidente que Lynne Spears nunca olvidó

La propia Lynne Spears narró el trágico suceso en "Through the Storm", su libro de memorias publicado en 2008. En este ejemplar relató que conducía apresurada por las calles de Kentwood, Louisiana, mientras trasladaba a su hermano lesionado al hospital.

Al respecto, medios internacionales indican que nunca derivó en cargos criminales contra la madre de Britney. Sin embargo, sus declaraciones han reavivado la atención sobre la compleja relación que ambas han mantenido durante varios años.

Es así que, una vez más la cantante de pop Britney Spears volvió a revivir la polémica familiar y acusó a su madre, Lynne Spears, de haberle quitado la vida de un joven. Sus expresiones se dieron durante su reciente arresto en California ante las autoridades policiales.