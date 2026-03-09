RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Tiró la casa por la ventana!

Brunella Horna celebra su cumpleaños 29 a lo grande con famosa banda argentina

El último fin de semana, Brunella Horna festejó su cumpleaños número 29 rodeada de amigos, familiares y una famosa banda argentina.

Brunella celebra su cumpleaños con Agapornis
Brunella celebra su cumpleaños con Agapornis (Composición Exitosa)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 09/03/2026

Tras el juergón por su cumpleaños, Brunella Horna compartió con sus seguidores los detalles de su tremenda fiesta, donde la música de la famosa banda argentina Agapornis fue la protagonista. Pero eso no fue todo, ya que Richard Acuña también le dedicó románticas palabras que dejaron ver el amor, la complicidad y la unión familiar que comparten.

Richard Acuña y su romántico mensaje

El cumpleaños de Brunella Horna se convirtió en un momento especial no solo por la celebración, sino también por el mensaje que recibió de Richard Acuña

En Instagram, su esposo y padre de su hijo Alessio, de 2 años, expresó: "Un año más a tu lado lleno de alegría, salud y muchos sueños cumplidos. Que sigas siendo siempre esa gran compañera de vida y mejor amiga. Te amo, feliz cumpleaños esposa".

La publicación mostró al matrimonio Acuña Horna junto al pequeño Alessio, recordando la unión de la pareja desde 2017 y su matrimonio concretado en enero de 2023. Este gesto generó una ola de comentarios positivos y felicitaciones de seguidores que celebraron el amor de la pareja.

Brunella celebra su cumpleaños con Agapornis

La celebración de Brunella Horna no se quedó solo en mensajes, sino que se vivió a todo ritmo en Trujillo. Entre invitados estuvieron Ethel Pozo y Silvia Cornejo, quienes compartieron la alegría del momento.

@riclatorrez #brunellahorna celebró su cumpleaños con Agapoornis y #ethelpozo y #silviacornejo . #richardacuña #peru ♬ sonido original - Ric La Torre

La animación musical estuvo a cargo de la reconocida banda argentina Agapornis, famosa por sus covers de éxitos como 'Flasheaste amor', 'Le hace falta un beso' y 'Frágil', quienes pusieron a todos los invitados a bailar y cantar durante la velada.

Sin embargo, no todo fue aplausos, ya que algunos cibernautas criticaron la fiesta, argumentando que la celebración se dio en un contexto donde la extorsión en Trujillo ha generado preocupación en la ciudad.

Richard y Brunella celebraron aniversario

Richard Acuña y Brunella Horna también aprovecharon la ocasión para recordar su aniversario. El 7 de enero de 2026 celebraron tres años de matrimonio, compartiendo fotos y mensajes en redes.

Brunella Horna escribió: "Tres años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario amor, Richard Acuña. Mi compañero, confidente y amigo. Te admiro cada día más. Te amo".

Así, Brunella Horna celebró su cumpleaños a lo grande con la famosa banda argentina Agapornis, mientras Richard Acuña le dedicó un romántico mensaje que mostró el amor y la unión familiar que viven juntos.

