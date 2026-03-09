Hija de Tula Rodríguez rompe su silencio tras ser operada por tercera vez: "Gracias por tanto cariño"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Tula Rodríguez anunció que su hija Valentina iba a ser sometida a una tercera operación, por lo que pidió oraciones para que todo salga bien. Dos días después, fue la propia Valentina quien reapareció en redes sociales y contó que la cirugía fue todo un éxito, por lo que ahora viene recuperándose con los cuidados de su madre.

Hija de Tula Rodríguez se recupera tras operación

Valentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una foto suya, donde luce muy sonriente, y en la descripción agradeció a todos sus seguidores por los mensajes, buenos deseos y oraciones que elevaron para que la operación a la que se sometió salga bien.

La joven también agradeció a las personas que apoyaron emocionalmente a su madre mientras ella estaba en el quirófano. Según dijo, su mamá recibió muchos mensajes reconfortantes en redes sociales por parte de sus seguidores y amigos.

"Mi mamá me contó que muchas personas la acompañaron con sus comentarios mientras yo estaba en la sala de operaciones", dijo.

Finalmente, agradeció a las personas que la apoyaron y aseguró que ya se encuentra en recuperación. "Gracias de corazón por tanto cariño. Estoy en proceso de recuperación y espero que todo pase pronto. Que Dios los bendiga siempre", concluyó.

Tula pide por la salud de su hija

A través de una publicación en redes sociales, la actriz indicó que la noche del último jueces era una de las más complicadas de su vida, ya que su hija Valentina entró al quirófano. Rodríguez indicó que deja la situación en manos de Dios y confía en que todo salga bien.

"Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos", dijo.

Enseguida, tuvo palabras de amor para su hija y expresó cuánto la ama, además de desear que salga bien librada de la cirugía. "No hay forma de explicar lo fuerte que es... es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien", agregó.

Cabe resaltar que, hace unas horas, Tula también utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que personas inescrupulosas habían creado una publicación falsa anunciando la muerte de su hija. "No hay que tener corazón ni alma para lanzar ese tipo de noticias falsas", expresó indignada.