El último adiós a Willie Colón: Inician los actos fúnebres y misa en su honor desde Nueva York

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este lunes se realizará un adiós que conmueve al mundo de la música latina: los actos fúnebres de Willie Colón, trombonista, cantante y activista que transformó la salsa en un fenómeno global.

El domingo, cientos de seguidores acudieron al velatorio en la funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, en White Plains. Allí se recordó su historia con fotografías, música y un homenaje especial de policías que hicieron guardia durante toda la tarde. Muchos lloraron su partida, describiéndolo como un "gigante de la música" y un referente cultural.

La misa en Nueva York

Este lunes, a las 9:30 a.m., se celebra la misa de despedida en la Catedral de San Patricio de Manhattan, donde familiares, amigos y fanáticos podrán darle el último adiós. El entierro será privado, en respeto a la intimidad de la familia.

Imágenes de las exequias fúnebres de Willie Colón en Nueva York. pic.twitter.com/jaVIT8K9pA — Juana Peña (@Chris_Montz) March 8, 2026

Nacido en el Bronx en 1950, Colón se unió a los 17 años al sello Fania Records, donde junto a figuras como Johnny Pacheco y Rubén Blades definió el sonido de la salsa urbana.

Su estilo se caracterizó por la fusión de ritmos: jazz, rock, funk y soul con la tradición latina del son cubano, el mambo y la plena puertorriqueña. La Academia Latina de la Grabación lo reconoció en 2004 con el Premio a la Excelencia Musical, destacando que su legado "transformó la salsa al convertirla en un fenómeno global".

Además de su carrera artística, Colón fue un líder comunitario y activista social. Participó en organizaciones como la Asociación de Artes Hispanas y la Comisión Latina sobre Sida, y trabajó como asesor político en Nueva York. Aunque intentó postularse a cargos públicos, su mayor impacto estuvo en la defensa de los derechos civiles y en su rol como voz crítica en temas sociales y políticos.

Últimos años

En 2021 sufrió un grave accidente automovilístico junto a su esposa Julia, del que logró recuperarse. Falleció el 21 de febrero de 2026, a los 75 años, por complicaciones respiratorias vinculadas a una enfermedad pulmonar intersticial. Su familia pidió que, en lugar de flores, se apoye la investigación sobre esta enfermedad en la Universidad de Columbia.

El funeral de Willie Colón marca el cierre de una etapa para la salsa y para la comunidad latina en Nueva York. Su música, su trombón y su voz seguirán sonando como símbolos de identidad y resistencia cultural. Hoy, en la Catedral de San Patricio, se despide a un artista que convirtió la salsa en bandera y que deja un legado imborrable.