Delia Espinoza: PJ deja al voto demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación por 10 años

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dejó al voto la acción de amparo presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por la inhabilitación de la administración pública por 10 años que le impuso el Congreso de la República.

PJ deja al voto la demanda de amparo

Este 9 de marzo, la Tercera Sala Constitucional de Lima realizó la audiencia donde se evaluó la demanda de amparo presentada por la defensa legal de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

La Sala constitucional conformada por los jueces superiores Rocío Del Pilar Ruiz Arrieta, Sandro Omar Aguilar Gaitan y Néstor Fernando Paredes Flores escucharon los alegatos de ambas partes con el fin de evaluar la anulación solicitada por Espinoza.

En los alegatos presentados por la defensa de la exfiscal se indicó que el Congreso vulneró el derecho constitucional de su patrocinada a una debida defensa, así como a un proceso imparcial cuando ordenó su inhabilitación por diez años.

La demanda de amparo fue presentada el pasado 22 de diciembre. De acuerdo a la postura de Espinoza, su inhabilitación forma parte de una "represalia" de un sector de parlamentarios en su contra por presentar más de 30 denuncias constitucionales por hechos vinculados a corrupción durante su estadía en el Ministerio Público.

Ahora, la sala determinará el futuro de Espinoza quien busca prevalecer sus derechos fundamentales con el objetivo de retornar a la Fiscalía de la Nación como titular de la institución y al cargo de fiscal suprema titular. El voto se notificará a través de las respectivas casillas electrónicas, según se precisa.

Luego de escuchar los alegatos de las partes, colegiado deja al voto acción de amparo presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el Parlamento Nacional, el cual se notificará a las respectivas casillas electrónicas. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 9, 2026

Inhabilitada por el Congreso

El pasado 3 de diciembre el Congreso aprobó con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones inhabilitar de las funciones públicas por 10 años a Espinoza Valenzuela. El Parlamento le atribuyó incumplir el artículo único de la Ley N° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.

El proceso inició en octubre de 2024 con la formulación de la Denuncia Constitucional 528, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza Finalmente, el informe final recomendó su inhabilitación donde se la responsabiliza de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales.

Tras escuchar los alegatos, el Poder Judicial dejó al voto la acción de amparo presentada por Delia Espinoza contra el Congreso por su inhabilitación por 10 años.