Álex Valera se pronuncia por su celebración en el Gallardo tras gol a Sporting Cristal

Luego de las críticas en redes por su llamativa celebración en el estadio Alberto Gallardo, realizada tras anotar un golazo de penal ante Sporting Cristal, Álex Valera decidió romper su silencio.

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/02/2026

Tras el empate en el estadio Alberto Gallardo ante Sporting Cristal, uno de los momentos más comentados no fue una jugada ni un cambio, sino la particular celebración de Álex Valera, quien decidió romper su silencio luego de que su festejo fuera interpretado como una provocación.

Álex Valera y su polémica celebración

Todo ocurrió durante el intenso empate 2-2 entre la 'U' y Cristal, disputado en el estadio Alberto Gallardo. A los 30 minutos del primer tiempo, Álex Valera apareció en el área y anotó el 0-2 parcial para los cremas.

Hasta ahí, una jugada normal de partido. Sin embargo, lo que vino después fue lo que desató la controversia. El delantero celebró su tanto moviendo y agitando los brazos como si fuera un ave, un gesto que no pasó desapercibido para los hinchas rimenses.

En cuestión de nada, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios que apuntaban a una supuesta burla hacia Cristal, debido al apodo coloquial con el que muchos identifican al club. La celebración se volvió tendencia y generó una ola de críticas.

¿Homenaje al 'Puma' Carranza?

Lejos de quedarse callado, Álex Valera decidió pronunciarse horas después. A través de su cuenta oficial de Instagram, el goleador de Universitario reposteó una fotografía del momento exacto de su celebración y escribió un breve, pero contundente mensaje: "No me sale tu paso, mostro".

Con esa frase, el delantero dejó en evidencia que la celebración no estuvo dirigido a Sporting Cristal ni a su hinchada, sino que fue un guiño directo a José Luis Carranza, histórico ídolo crema.

De hecho, en la misma interacción digital, el propio 'Puma' Carranza ya había comentado primero la publicación con la frase: "Son cositas, mi hermano".

Para los hinchas de Universitario, el gesto de Álex Valera está claramente vinculado al recordado 'Baile de la Malagua', una celebración que el 'Puma' Carranza popularizó hace varios años.

Universitario empató ante Cristal

Más allá de la polémica por la celebración, Universitario de Deportes se quedó con un sabor amargo en su visita al Gallardo. El equipo mostró un gran nivel en el primer tiempo y el 0-2 parecía incluso corto para lo que había generado en ataque.

Sin embargo, en la segunda parte el partido cambió por completo. Sporting Cristal reaccionó tras las variantes realizadas por Paulo Autuori y logró arrinconar a los cremas, que ya no tuvieron la misma claridad ni intensidad.

Así, Álex Valera dejó en claro que su celebración en el Estadio Alberto Gallardo, tras marcarle a Sporting Cristal, no fue una burla, sino un homenaje a José Luis Carranza, ídolo en Universitario de Deportes.

Temas relacionados Alex Valera Celebración DEPORTES Estadio Alberto Gallardo Gol José Luis Carranza Liga 1 Sporting Cristal Universitario de Deportes

