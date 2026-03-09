Tula Rodríguez cuenta por primera vez qué enfermedad padece su hija y por qué tuvo que operarse

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No era fácil mantener la noticia en secreto y Tula Rodríguez lo sabía. Por eso decidió contar qué enfermedad padece su hija Valentina Carmona, cómo la ha enfrentado y por qué fue necesario someterse a una operación.

¿Qué enfermedad padece la hija de Tula Rodríguez?

A través de un video, Tula Rodríguez agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño tras conocerse la noticia. "Primero quiero agradecer todos sus mensajes de cariño, todas las muestras de apoyo y todo lo que tienen para con mi hija", expresó la conductora, dejando ver lo unida que está a su familia.

@tulaperu Gracias de corazón a todos los que me han escrito y han estado pendientes de mi Vale. Sus mensajes y oraciones han significado muchísimo para nosotros en estos días. Seguimos paso a paso en su recuperación, confiando mucho en Dios. Y si hay alguna mamá o familia pasando por algo parecido, les mando un abrazo grande... no están solas. 🤍🙏 ♬ Reflection on Peace - Adauto Assis

Valentina nació con atresia aural, lo que significa que su orejita derecha no llegó a desarrollarse. Por eso, Tula y su esposo, el recordado Javier Carmona, buscaron una cirugía especializada fuera del país, enfocados totalmente en darle una mejor calidad de vida a su hija.

Asimismo, la conductora recordó que los especialistas detectaron una asimetría facial en su hija. Esto requerirá una operación correctiva más adelante, calculando que sea a los 16 o 17 años, una vez que sus huesos se hayan desarrollado por completo.

A Valentina también le tocó lidiar con la escoliosis justo en la adolescencia. El diagnóstico llegó en plena pandemia, lo que hizo que todo fuera mucho más pesado tanto para ella como para su mamá. "Fue muy duro, pero con la bendición de Dios todo salió bien", contó Tula.

La cirugía de Valentina, la hija de Tula Rodríguez

A finales del año pasado, Valentina tomó la decisión de someterse a la cirugía ortognática para corregir la asimetría facial. Según su madre, la propuesta fue de la propia joven: "El año pasado, casi el último semestre, me dijo: 'Mamá, quiero hacerlo'. Y yo le dije: '¿Estás segura?' 'Sí'", recordó la conductora.

La operación duró unas ocho horas y fue descrita por Tula como "una de las más difíciles, superfuerte y superinvasiva, que emocionalmente nos mueve, me mueve, porque obviamente está mi hija de por medio".

Durante la recuperación, Tula Rodríguez reflexionó sobre la importancia de la empatía: "La gente no tiene la menor idea de lo que puede impactar en alguien que le estén preguntando qué tiene en la cara... hay mucha gente que nace con distintas condiciones".

Conmovida, la actriz pidió respeto y comprensión: "Para también dejar de preguntar: '¿Por qué nace así? ¿Qué fue así? Fue porque así pasó, fue porque así permitió que pase Dios. Y mi hija es una niña muy muy fuerte".

Finalmente, Tula Rodríguez destacó la resiliencia de Valentina y cómo enfrentar condiciones poco comunes puede revelar talentos y dones especiales. "Cuando hay alguien que nace con una condición, Dios no es deudor de nadie... el proceso es largo, pero sí se puede", concluyó.

Así, Tula Rodríguez contó por primera vez que su hija padece atresia aural y explicó que tuvo que operarse para corregir la ausencia de su oreja derecha y mejorar su desarrollo facial.