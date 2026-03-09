Andrés Wiese rompe en llanto al revelar IRREPARABLE pérdida: "Lo siento"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrés Wiese conmueve a sus seguidores con un video entre lágrimas en sus redes sociales: ¿A quién perdió el recordado 'Nicolás' de la serie 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS)?

Andrés Wiese anuncia sensible pérdida

El famoso actor peruano Andrés Wiese no solo sorprendió a todos por el gran amor que le da a su querida mascota 'Menta', sino también por un reciente caso que dio a conocer a través de su cuenta oficial de TikTok. El exintegrante de 'AFHS' conocido por su papel de 'Nicolás de Las Casas' rescató a un perrito por Larcomar, en el distrito de Miraflores.

El popular 'Ricolás' no dudó en llevar al perrito hasta una veterinaria para que pueda recibir el tratamiento adecuado que le permite tener una mejor calidad de vida. Según las escenas difundidas en sus redes sociales, la mascota a quien llamó 'Manchas', parecía respondr adecuadamente a la atención médica.

"Manchas va mejorando poco a poco. Ya comió un poco y está con mejor actitud, ahora va camino a la veterinaria para que le hagan todos sus chequeos y lo pongan súper guapo", expresó en uno de sus videos, agradeciendo a la vez a todos por sus mensajes de apoyo por el bienestar de 'Manchas'.

Emotivo mensaje de despedida a 'Manchas'

Hace solo dos días, Andrés Wiese compartió otro video donde detallaba que luego de los exámenes que le realizaron a Manchas, confirmaron que tenía un parásito intestinal. "Ya empezó tratamiento y está con suero. Está estable, toma agua, pero todavía no quiere comer solo. La buena noticia: tiene cura", indicó.

Sin embargo, este lunes 9 de marzo, el actor lanzó otra escena dando a conocer una lamentable noticia: falleció el perrito que había rescatado y buscaba darle un nuevo hogar. Según su relato, entre lágrimas, Manchas se descompensó y tuvo un paro cardiaco.

"Acabo de salir de la veterinaria. 'Manchitas' lamentablemente no lo logró. Se descompensó hoy en la mañana, se desmayó y le dio un paro cardiaco. Pensé que se iba a curar. Lo bueno es que no sufrió y se ha ido en paz y ya está descansando. Gracias a todos por acompañar a 'Manchas'", dijo con la voz entrecortada.

#descansaenpaz🐾 #HastaProntoAmigo ♬ You'll Be In My Heart - Ric Mills @andreswieser Descansa en paz, Manchitas. 🙏🏼 Lo intentamos todo. De verdad pensé que ibas a estar bien. Te prometí que te íbamos a curar. Que con amor te íbamos a sacar adelante. Que te íbamos a encontrar una familia. Yo no iba a permitir que siguieras solo. Cuando moviste la cola pensamos que estabas mejorando. Pensamos que ibas a salir de esta. Me duele mucho que no haya sido así. Siento que pude haber hecho más. Lo siento. Gracias por luchar y por volver a confiar. Te quiero para siempre, Manchas. Y gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de él y que le dieron tanto cuidado y cariño en estos días. Hasta pronto, amigo. 💔 #Manchas

Lamenta la pérdida de 'Manchas' en redes

Finalmente, en la descripción del video que también subió en Instagram, lamentó no poder haberle conseguido a Manchas una familia.

"Cuando moviste la cola pensamos que estabas mejorando. Pensamos que ibas a salir de esta. Me duele mucho que no haya sido así. Siento que pude haber hecho más. Lo siento. Gracias por luchar y por volver a confiar. Te quiero para siempre, Manchas", agregó.

Es así como el actor Andrés Wiese preocupó a sus seguidores al revelar que 'Manchitas', el perrito que rescató de las calles falleció. Agradeció, entre lágrimas, a todos los que le brindaron su apoyo en todo el proceso.