Fallece querida ACTRIZ tras su lucha contra el cáncer: Amigos le dan el último adiós

La industria del cine y del entretenimiento está de luto. Se confirmó la muerte de una querida actriz a los 65 años de edad tras una ardua lucha contra el cáncer. Amigos y familiares le dieron el último adiós con sensibles mensajes en redes sociales.

Murió actriz de 'Los Cazafantasmas'

No solo fue una cara conocida en la pantalla, sino un ejemplo de lucha. Tras su amplia carrera en la industria televisiva y cinematográfica, la actriz Jennifer Runyon falleció a los 65 años, según confirmaron sus familiares mediante una publicación en redes sociales.

La artista perdió la vida rodeada de su familia tras enfrentar un "largo y arduo viaje", su lucha contra el cáncer. La comunidad artística y los fans de la cultura pop de los años 80 han quedado desconcertados con la pérdida de Runyon, quien saltó a la fama como la inolvidable estudiante que coqueteaba con Bill Murray en 'Los Cazafantasmas' ('Ghostbusters') y por su papel de Gwendolyn Pierce en 'Charles in Charge'.

"Con enorme tristeza comparto que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te echaré de menos, Jenn. (...)", expresó Erin Murphy amiga de la actriz.

El último adiós a Jennifer Runyon

Tras dar a conocer su partida, su hija Bayley Corman publicó una serie de fotografías donde aparece con la difunta actriz, acompañadas de un breve mensaje: "Daría lo que fuera por un día más juntas". Su madre estaba por cumplir 66 años este próximo abril.

No solo su hija, sino también sus fans recordaron a la actriz por su espíritu noble y la huella que dejó con sus habilidades sobre el escenario y tras los reflectores.

Su trayectoria incluye cerca de 40 créditos en cine y televisión, consolidándola como una figura entrañable de la cultura pop de los años 80.

¿Quién fue Jennifer Runyon?

Nacida el 1 de abril de 1960 en Chicago, Runyon creció en un entorno estrechamente vinculado al espectáculo. Hija del locutor y DJ Jim Runyon y de la actriz Jane Roberts, debutó en 1980 con el slasher To All a Good Night. A lo largo de 1984, la actriz trabajó en varios de los proyectos más recordados de su carrera como 'Los albóndigas en remojo', 'Los cazafantasmas' y 'Charles in Charge'.

También formó parte del elenco de series como The Fall Guy, Boone y The Master, y participó en la telenovela Another World. En 1988 interpretó a Cindy Brady en A Very Brady Christmas y protagonizó la película The In Crowd.

La partida de la actriz a los 65 años deja un vacío en la industria y en su círculo íntimo, especialmente entre sus hijos y amigos cercanos. La comunidad cinematográfica se despide de Jennifer Runyon tras su lucha contra el cáncer.