Hugo García sufre dura PÉRDIDA en medio del embarazo de Isabella Ladera: "Te voy a extrañar tanto"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días, debido a que anunció que está esperando a su primer hijo junto a Isabella Ladera. En medio de ello, el chico reality ha sufrido una dura pérdida en su familia y regresó a Perú desde Miami para darle el último adiós a su ser querido.

Hugo García, triste por dura pérdida familiar

El exintegrante de Esto es Guerra utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que su abuela falleció hace unos días. Con un emotivo mensaje y una galería de fotos donde recopiló algunos de los mejores momentos que pasó junto a ella, le dedicó unas tiernas palabras.

"Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha. Descansa en paz, dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo" , escribió, junto a dos emojis que reflejaban lo afectado que estaba.

A través de sus historias, también compartió que había regresado a Lima desde Miami. En una de las publicaciones mostró una foto desde el cielo con un corazón vendado. También compartió una imagen del velorio de su abuela, el cual estaba lleno de flores, tal y como a ella le gustaba, según Hugo.

Finalmente, publicó fotos del entierro, donde mostró las lápidas de su fallecida abuela, quien ahora descansa en paz junto a su abuelo, que murió hace varios años. "Te voy a extrañar tanto" , escribió Hugo en una de sus últimas publicaciones.

Hugo García se burla de su trend de TikTok

Hace unas horas, Hugo abrió una caja de preguntas en Instagram y uno de sus seguidores le consultó sobre el trend que se hizo viral por burlarse de él. "¿Qué le dirías positivamente a las personas que te hicieron el trend de TikTok?", fue la pregunta.

García afirmó que no tenía nada negativo que decir al respecto, asegurando que "cada uno refleja lo que lleva dentro". Aseguró que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y, de forma irónica, agradeció a todas las personas que realizaron el trend, ya que lo habrían beneficiado.

"Gracias por el trend, mi engagement y mi contador lo agradecen", dijo con un emoji de burla y superación.

De esta manera, el chico reality acompañó a su familia en los momentos más difíciles y utilizó sus redes sociales para despedirse con emotivos mensajes. Sus seguidores no tardaron en enviarle palabras de apoyo y condolencias, mientras él atraviesa este duro momento personal rodeado del cariño de sus seres queridos.