Vasco Madueño revela entre lágrimas cómo reaccionó su madre al verlo reconciliado con Guillermo Dávila

Vasco Madueño abrió su corazón en Vida y milagros, programa de Milagros Leiva. Muy emocionado, recordó la reacción de su madre, Jessica Madueño, al ver que él y Guillermo Dávila habían hecho las paces. El joven cantante confesó que verlos unidos fue un alivio enorme para su progenitora; una especie de regalo final que la llenó de tranquilidad en sus últimos días de vida.

Vasco y el regalo que su madre siempre quiso

El proceso de reconciliación no fue fácil. Durante años, Vasco y Jessica Madueño lucharon para que Guillermo Dávila reconociera legalmente a su hijo, pero al inicio, el joven cantante no quería tener contacto con el artista venezolano ni usar su apellido. Con el tiempo, sin embargo, padre e hijo lograron acercarse y reconstruir su relación.

"El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida... fue haberme reconciliado con mi padre", confesó Vasco Madueño entre lágrimas. Esta reconciliación no solo significó un acercamiento familiar, sino también un alivio para Jessica, quien había soñado con ver a su hijo feliz y unido a su progenitor.

Vasco Madueño recordó con emoción cómo incluso llegaron a tocar juntos en un concierto a beneficio de su madre: "O sea, a mi madre le dio mucha alegría y tranquilidad el hecho de vernos juntos riendo, compartiendo... entonces yo siento que, es más, ella se fue a los meses...", explicó.

Durante la entrevista en Vida y milagros, Vasco Madueño compartió cómo cada gesto de amor y unidad con Guillermo Dávila fue importante para Jessica.

La periodista Milagros Leiva, visiblemente conmovida, comentó: "Pero se fue viendo que finalmente se habían conectado", a lo que Vasco respondió con un nudo en la garganta: "Sí, y siento que ahí se fue en paz" .

¿Qué tipo de cáncer padeció Jessica Madueño?

Jessica Madueño pasó por una etapa durísima debido a un cáncer que golpeó fuerte su salud. Según contó ella misma en varias entrevistas, se trató de un cáncer de cuello uterino bastante agresivo, una enfermedad que, lamentablemente, marcó de forma definitiva sus últimos años.

Según explicó, el cáncer se fue extendiendo hacia los intestinos, causando un deterioro progresivo en su salud. Además, Jessica enfrentó complicaciones derivadas de su enfermedad, incluyendo una obstrucción intestinal que agravó su estado de salud.

Así, Vasco Madueño reapareció públicamente para revelar cómo Jessica Madueño se sintió al verlo reconciliado con Guillermo Dávila. La paz y alegría que su madre sintió al ver a padre e hijo juntos se convirtió en un momento único que el joven cantante guarda como el mayor regalo antes de su partida.