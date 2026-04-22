Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en Pueblo Libre: Vecinos exigen que se refuerce vigilancia en el sector

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Municipalidad de Pueblo Libre se pronunció para desmentir numerosos reportes de que el cómico Carlos Vílchez habría sido víctima del robo de su camioneta en el distrito limeño y aclaró lo que en verdad sucedió.

Municipalidad de Pueblo Libre emite comunicado

Desde la noche del último martes 21 hasta la mañana de hoy miércoles 22 de abril comenzó a circular en redes sociales una imagen que inmediatamente se viralizó y llamó la atención de muchos cibernautas.

En dicha instantánea se observa a la figura de América Televisión, Carlos Vílchez, junto a personal de Serenazgo de Pueblo Libre y la Policía mirando en una pantalla de televisor lo registrado por cámaras de videovigilancia del sector.

Las diversas publicaciones coincidían en la información de que el artista que interpreta al popualr persona 'La Carlota' había sido víctima del robo de su vehículo en la calle Carlos Mariotti cerca del Club Aelu, así por ejemplo lo informó una organización comunitaria del distrito mediante su cuenta oficial de Facebook 'Todos por Pueblo Libre'.

Inclusive agregaron que tras el incidente el agraviado tuvo que desplazarse a pie rumbo al módulo 10 de seguridad de la jurisdicción limeña que se localiza en la intersección de la avenida Universitaria y Cipriano Dulanto (anteriormente llamada La Mar).

No obstante, horas más tarde la Municipalidad de Pueblo Libre emitió un comunicado en el que aclaró que "no se ha producido ningún robo de vehículo, ni de pertenencias personales del mencionado ciudadano".

Vecinos de Pueblo Libre exigen mayor vigilancia en el sector

Este hecho ha vuelto a poner en evidencia cómo el distrito de Pueblo Libre viene siendo víctima de la delincuencia por lo que los vecinos han reportado que el lugar en donde Carlos Víclhez sufrió el robo de su unidad móvil es un punto crítico que "carece de patrullaje constante".

"La ausencia de unidades de Serenazgo convierte a esta intersección en una "zona picante" y vulnerable para quienes transitan por ella", se lee en la publicación de Facebook.

Además, se alega que el pedido de los residentes es que la Municipalidad de Pueblo Libre y la gerencia de Seguridad Ciudadana refuercen la vigilancia en este sector porque afirmaron que "no es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia".

La delincuencia ha cobrado una nueva víctima esta vez fue el reconocido actor cómico Carlos Vílchez, quien la noche del último martes 21 de abril sufrió el robo de su automóvil en la calle Carlos Mariotti cerca del Club Aelu, en Pueblo Libre. Con respecto al hecho, los vecinos del distrito exigieron mayor vigilancia en el sector. El humorista no se ha pronunciado al respecto aún.