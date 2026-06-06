Hermana de CONOCIDO conductor revela padecer TUMOR cerebral: "No es fácil"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conocida psicóloga viene atraviesando un momento delicado en su vida personal al enfrentar un diagnóstico de cáncer cerebral. La profesional de salud, reconocida por su labor en medios, busca visibilizar los desafíos que conlleva esta enfermedad en el cerebro actualmente.

El difícil camino del diagnóstico y la cirugía

A finales de diciembre del año pasado, la hermana de Sergio Lagos recibió la noticia sobre la presencia de una hidrocefalia. Esta afección médica fue provocada por un tumor en la zona pineal, lo cual requirió una pronta intervención médica especializada.

La profesional fue sometida a una operación quirúrgica el pasado 17 de enero. En este procedimiento, los equipos médicos lograron extraer el 80% del tumor cerebral, permitiendo así avanzar hacia la siguiente etapa del protocolo médico establecido.

"No es fácil, pero estoy muy bien acompañada, muy sostenida por mi familia, por mis amigos, por mi entorno más íntimo y por un montón de gente que me ha mandado mucho cariño y muchas oraciones", reveló la psicóloga sobre su proceso.

Actualmente, Pamela se encuentra en pleno tratamiento, recibiendo tanto sesiones de quimioterapia como radioterapia. Estas terapias buscan atacar el porcentaje restante del tumor que no pudo ser retirado durante la primera cirugía, siguiendo estrictamente las indicaciones de su equipo de especialistas médicos.

Sergio y Pamela Lagos

El impacto emocional y el apoyo familiar

La psicóloga ha destacado la importancia de mantener una red de apoyo sólida durante esta lucha contra el cáncer cerebral. A pesar de las complicaciones físicas que conlleva la patología, recalca que el soporte emocional de su entorno cercano ha sido un pilar fundamental.

La reconocida profesional se mantiene firme mientras sigue el tratamiento de cáncer en el cerebro. A pesar de la dureza de este proceso, ella agradece constantemente las muestras de afecto recibidas, las cuales le brindan la fuerza necesaria para continuar con sus terapias médicas.

El camino hacia la recuperación total requiere de constancia y atención médica constante. Pamela Lagos continúa enfocada en su mejoría, enfrentando este doloroso diagnóstico de cáncer con entereza, mientras sus seguidores y seres queridos permanecen atentos a su evolución dentro de este complejo escenario.

La situación de Pamela Lagos refleja la complejidad de enfrentar un diagnóstico de cáncer cerebral con valentía y apoyo cercano. Su proceso de recuperación, mediante cirugía y quimioterapia, subraya la importancia del tratamiento médico oportuno para quienes padecen esta enfermedad en el cerebro.