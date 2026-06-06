Paul Michael acusa a Pamela López de agredirlo en 'La Granja VIP' y lanza INESPERADA advertencia

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael y Pamela López vuelven a tener un tenso momento en 'La Granja VIP'. El cantante acusó a su pareja de haberlo agredido físicamente dentro del reality de convivencia y aprovechó en darle una inesperada advertencia a la ex de Christian Cueva. ¿Cuál fue su ultimátum?

Advertencia de Paul a Pamela López tras acusarla de agresión

De acuerdo a las imágenes, ambos se encontraban acostados en una cama, cuando de pronto Paul Michael se levanta visiblemente indignado y furioso, advirtiéndole a la influencer que "no puedo aguantar eso, de verdad, no puedo. No puedo permitir más faltas de respeto". Seguidamente, Pamela López se para apresuradamente para detener a su pareja y poder conversar con él.

Ambos se detienen en la sala y tras un intercambio de palabras y que ella insinuara que el artista era "alcohólico" (ello luego de verlo, según ella, 'pasado de copas' luego de la presentación de Vernis Hernández en 'La Granja VIP'), Paul no dudó en reclamarle airadamente que le habría arañado el brazo y propinado un golpe, algo que calificó como una acción inaceptable.

"Por favor, siéntate y vamos a conversar. Te estoy pidiendo por favor, no seas tan mala persona, te pido un gramo de gratitud por todo lo que he hecho por ti", exclamaba la ex de Christian Cueva, en su intento de impedir que Paul se vaya. Ambos volvieron a la habitación y la discusión continuó.

Pamela López le pide a Paul Michael no dejarla mal

Pamela López no pudo evitar romper en llanto ante la grave acusación de su pareja y, entre lágrimas, le pidió que no siguiera diciendo que lo agredió, y lo mejor era mantener la calma y poder conversar tranquilamente antes de crear un mayor escándalo.

Tras volver a sentarse sobre la cama, ella le reclamó por "querer que la boten del reality", ya que como se recuerda, la producción del programa en un inicio indicó que estaba prohibido cualquier tipo de agresión dentro del programa.

"¿Te gusta que me boten, que mi mamá me vea así? Tú me estás acusando de que te he golpeado", expresó la trujillana. Paul Michael indicó: "¿Para eso me levantas, mami? (...) Pegándome? Yo no te he hecho nada", tras escucharla decir que él la habría incomodado con algunas de sus acciones.

¿Pamela López expone delitos de Paul Michael?

Finalmente, ambos expresaron que no permitirían situaciones similares, porque ya estaban cansados de esas peleas. Incluso, Pamela López no dudó en asegurar que él habría cometido varios delitos y lo acusó de mentiroso por no querer reconocer las falsas acusaciones en su contra.

"Como lo que tú acabas de decir, por eso te digo, lo que tú dices me puede causar daño, ahí sí es la verdad, pero cuando te digo una verdad que tú y yo sabemos te pones en esa actitud. (...) Lo que estás hablando que te he golpeado, me pueden sacar del reality. La verdad es que tú has robado unas zapatillas, eso es verdad", dijo la influencer a lo que Paul se mostró extrañado y exclamó: "¿Qué delitos? ¿Qué hablas?".

La pareja que se veía más enamorada que nunca vuelve a protagonizar una pelea en 'La Granja VIP'. Paul Michael acusó a Pamela López de haberlo agredido físicamente y le advirtió que no toleraría más una acción similar en su relación.