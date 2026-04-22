¡No tenía monedas! Katy Perry lanza tu tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi para pedir un deseo

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente visita de Katy Perry a Roma, en Italia, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral inesperado. Lo que parecía un momento turístico común dio un giro cuando la artista decidió protagonizar una escena que rápidamente captó la atención de millones de usuarios en redes sociales.

Katy Perry se vuelve viral en redes sociales

Todo ocurrió en la icónica Fontana di Trevi, donde la cantante intentó seguir la conocida tradición de lanzar una moneda al agua. Sin embargo, al no contar con efectivo, optó por una solución poco convencional: arrojó su tarjeta de crédito, generando sorpresa entre quienes presenciaban el momento.

El video, compartido por la propia artista, muestra una situación espontánea y cargada de humor. Lejos de mostrarse incómoda, Perry reaccionó con naturalidad, evidenciando su personalidad desenfadada. Este detalle fue clave para que el clip se volviera viral en cuestión de horas, acumulando miles de reacciones y comentarios.

Las opiniones no tardaron en dividirse. Mientras algunos seguidores celebraron el gesto como algo "muy propio" de la cantante, otros cuestionaron si era adecuado realizar ese tipo de acciones en un monumento histórico de gran valor cultural y simbólico para Italia.

El episodio ocurre en medio de un contexto delicado para la artista, tras recientes acusaciones en su contra por parte de Ruby Rose. Aunque su equipo ha rechazado los señalamientos, el caso continúa en investigación. Aun así, este episodio viral demuestra cómo cualquier acción pública de Perry genera repercusión inmediata.

La acusación de Ruby Rose

Todo comenzó el pasado 12 de abril, cuando Ruby Rose usó Threads para denunciar a Katy Perry. Según la actriz, la cantante la habría agredido sexualmente hace casi veinte años en un local nocturno de Melbourne, Australia

De acuerdo con su versión, el hecho fue cuando ambas eran jóvenes y estaban en una fiesta. En ese momento, Ruby Rose decidió hacer público un episodio que, según explicó después, había mantenido en silencio durante años. En un inicio, la actriz dejó en claro que no tenía intención de llevar el caso a instancias legales. Sin embargo, esa postura cambió rápidamente.

Las acusaciones no tardaron en generar reacciones. Desde el entorno de Katy Perry, un representante negó de manera categórica los señalamientos realizados por Ruby Rose. En un comunicado difundido por medios internacionales, el equipo de la cantante aseguró que las declaraciones son "no solo categóricamente falsas, sino también mentiras peligrosas e imprudentes".

El episodio refleja cómo cada aparición de Katy Perry puede convertirse en tendencia global. Más allá de la polémica, su espontaneidad mantiene cautiva a su audiencia, aunque también reabre el debate sobre los límites del comportamiento en espacios históricos como la Fontana di Trevi.