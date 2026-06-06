Waldir Felipa se pronuncia tras rumores de reconciliación con Daniela Darcourt: "Nos estamos acercando"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa continúan creciendo. Luego de que la salsera fuera consultada sobre el tema en televisión nacional, el bailarín decidió romper su silencio y hablar sobre el vínculo que mantiene actualmente con su expareja. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de un futuro regreso sentimental.

¿Qué dijo Waldir al respecto?

Durante una entrevista para América Hoy, Waldir explicó que gran parte de las muestras de cariño que el público observa durante los espectáculos forman parte del trabajo que ambos realizan sobre el escenario. Sin embargo, también reconoció que la admiración hacia Daniela sigue intacta y que cada presentación compartida mantiene una conexión especial entre ellos.

El bailarín reveló además que en las últimas semanas se ha producido un acercamiento más cercano con la intérprete de "Señor Mentira". Según comentó, llevan aproximadamente un mes conversando con mayor frecuencia e intercambiando detalles de sus actividades diarias. Incluso contó que recientemente asistió a una presentación teatral de la cantante, reflejando una relación más cercana que la que mantenían meses atrás.

"Hace bastante tiempo, no te voy a negar que por ahí a veces la veo en el escenario... y es una persona a la cual siempre he admirado, cuando la veo en el escenario, tan empoderada como ustedes saben que es, dan ahí las ganitas...", indicó.

Waldir quiere reconciliarse con Daniela

Aunque está ilusionado, Waldir fue cuidadoso al aclarar que todavía no existe una reconciliación oficial. Explicó que ambos prefieren avanzar con calma y sin apresurar decisiones importantes. También recordó que, pese a la ruptura, nunca dejaron de verse por completo debido a los compromisos laborales que comparten desde hace varios años dentro del mismo entorno artístico.

"Estamos conversando un poquito más, pero no hay nada concreto todavía, nos estamos acercando un poquito más. La fui a ver ahora al teatro, estamos conversando un poquito más, intercambiando un poquito más lo que hacemos en el día a día, los fines de semana... y en la chamba nos vemos siempre", indicó.

Lo que más llamó la atención fue que no cerró la puerta a una nueva oportunidad en el amor. Por el contrario, dejó entrever que todavía existe cariño, respeto y admiración mutua.

"No sabemos qué va pasar, ojalá se dé una relación más adelante. Siempre ha habido amor desde mi parte, creo que de su parte también", sentenció.

Aunque el futuro de la pareja sigue siendo incierto, sus palabras alimentaron aún más las especulaciones sobre un posible regreso sentimental. Mientras tanto, los seguidores de Daniela Darcourt y Waldir Felipa permanecen atentos a cada aparición pública de ambos, esperando confirmar si la historia de amor tendrá una segunda oportunidad.