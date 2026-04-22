Paco Bazán revela que anhela casarse y tener hijos con Susana Alvarado: "Sería lindo"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor del programa 'El Deportivo, en otra cancha', Paco Bazán, concedió una entrevista a un programa digital en el que abordó diversos temas entre los más resaltantes su relación con Susana Alvarado, cantante de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, con quien reveló anhela casarse y tener hijos.

Paco Bazán ya piensa en matrimonio e hijos

Una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo peruano es la de Paco Bazán y Susana Alvarado, por quienes la gente no apostaba que durarían mucho tiempo juntos, sin embargo, ellos han demostrado que han congeniado bien, al menos es lo que ambos reflejan en sus redes sociales.

De los cuestionamientos más criticados por las personas fue la diferencia de edad que existe entre el ex arquero de Universitario y la cantante de cumbia, pero desde que hicieron público su compromiso en 2025 han compartido muchos momentos juntos haciendo caso omiso a las críticas.

En tal sentido, en reflejo de que su relación con Susana Alvarado va en serio, Paco Bazán reveló en entrevista al espacio digital '¡Aquí Pasa Piola!' que se encuentra en "un momento de mi vida de felicidad". Subrayó que tanto él como su novia han manejado adecuadamente sus sentimientos en el tiempo que tienen juntos.

"No hemos permitido nunca hablar más de nuestra intimidad porque creo que son puertas que no queremos abrirlas del todo, abrimos lo que queremos que vean. Ella se ha referidoa de mí y yo de ella desde un lugar de privacidad", manifestó.

Además, se le consultó si es que sueña casarse con Susana Alvarado a lo que respondió que "hay que ir paso a paso", aunque dejó abierta dicha posibilidad al afirmar "nunca se descarta nada" e inclusive tener hijos.

"Estamos en una primera etapa, nunca se descarta nada. Los tiempos de Dios son perfectos y hay que ir viviendo el día a día. Es una relación bonita yo diría estable ¿Por qué no? Sería lindo", sostuvo.

¿Existió laguna riña entre Paco Bazán y Miguel Arce?

De otro lado, Paco Bazán se refirió sobre una riña que tuvo en el pasado con Miguel Arce, asegurano que es una persona en la que "no se puede confiar" debido a que explicó que no se sabe cuándo es el personaje de chico reality y cuándo la persona como tal.

"Con Miguel nunca pasó nada, todo bien. En el reality ('Titanes') uno hace lo que tiene que hacer por rating. Él jugaba su papel y yo el mío. Hice una actuación en personaje, hice lo que la producción me dijo tú tienes que quebrarte y a él le habrán dicho tú tienes que atacarlo, fue parte del show y ahí quedó", dijo.

Como vemos, Paco Bazán reveló que anhela casarse y y tener hijos con la cantante Susana Alvarado. Además subrayó que se encuentra en un momento de felicidad en su vida.