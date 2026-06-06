Mario Irivarren revela que estuvo interesado en Laura Spoya: "Era la chica más guapa del grupo"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al revelar que, años atrás, estuvo interesado en iniciar un romance con Laura Spoya. La confesión se dio durante una reciente edición del pódcast que ambos conducen, donde el exchico reality recordó algunos episodios de su pasado sentimental. Sus declaraciones no tardaron en generar comentarios entre los seguidores del programa y del mundo del espectáculo.

¿Mario y Laura se darán una oportunidad?

El empresario contó que conoció a la exMiss Perú en una época en la que ambos compartían círculos de amigos y actividades sociales. Según relató, uno de los primeros encuentros que recuerda ocurrió durante un viaje grupal a Paracas alrededor del 2015. En aquel entonces, Laura llamaba la atención de todos los asistentes y despertaba el interés de varios jóvenes del grupo.

Mario explicó que, aunque nunca fue insistente, sí intentó acercarse a la modelo y conocerla un poco más. Sin embargo, las circunstancias no favorecieron el desarrollo de una historia sentimental. Con el paso de los años, ambos continuaron sus caminos por separado y formaron relaciones con distintas parejas, manteniendo una amistad cordial y cercana.

"En ese viaje que tuvimos un grupo grande de Lima, por ahí 2015 será, varios amigos y amigas, claro Laura era la chica más guapa del grupo, soltera. Obviamente todos estaban al acecho, tampoco es que estuve ahí de intenso pero un qué tal bandida, en qué estás", indicó.

Mario y Laura quedaron solo como amigos

Tiempo después, volvieron a coincidir durante otro viaje, esta vez en Máncora, cuando ambos se encontraban solteros. El exchico reality reconoció que esa situación parecía ideal para intentar algo más que una amistad. No obstante, aseguró que nunca recibió señales claras que le permitieran avanzar y que, además, otra persona ya habría captado la atención de la modelo.

"En ese entonces, yo soltero, ella soltera, en un viaje a Máncora si ella me hubiera dado un chance, claro pa' delante, pero ya había un colorado que se me había adelantado, todavía venía desde Lima el colorado... no se pudo", agregó.

Actualmente, Mario Irivarren y Laura Spoya mantienen una buena relación profesional gracias a su trabajo conjunto en el pódcast 'La Manada'. La revelación fue tomada con humor por ambos conductores y permitió a los seguidores conocer un detalle poco conocido de sus vidas. Aunque la historia nunca llegó a concretarse, la anécdota despertó curiosidad sobre lo que pudo haber ocurrido entre ellos.