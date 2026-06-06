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¡Regresa la reina! Madonna causa furor a sus 67 años durante concierto sorprenda en Times Square

Madonna sorprendió a miles de fanáticos con un concierto gratuito en Times Square. A sus 67 años, la estrella regresó a la música con fuerza y presentó adelantos de su nuevo álbum.

Madonna regresa a la música con concierto sorpresa en Times Square
Madonna regresa a la música con concierto sorpresa en Times Square (Composición Exitosa)

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/06/2026

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Madonna volvió a demostrar por qué es considerada una de las artistas más influyentes de la historia de la música. A sus 67 años, la llamada Reina del Pop protagonizó un sorpresivo concierto en Times Square, Nueva York, donde miles de personas celebraron su regreso a los escenarios y el inicio de una nueva etapa musical. El evento, patrocinado por Grindr, convirtió el corazón de Manhattan en una enorme pista de baile al aire libre.

Madonna regresa con 'Conffesions II'

La presentación tomó por sorpresa a fanáticos y turistas que se encontraban el emblemático paseo. Sin previo aviso, Madonna apareció en el escenario TSX para inaugurar el Mes del Orgullo LGTBIQ+ y presentar un adelanto de su nuevo álbum, "Confessions II". La expectativa era enorme, ya que este proyecto representa la continuación de uno de los discos más exitosos de toda su carrera y marca su esperado regreso discográfico.

La artista hizo una entrada impactante. Inicialmente apareció cubierta por un velo en tonos rosados y morados, que luego retiró para revelar un llamativo vestuario compuesto por corsé rosa, medias a juego y botas plateadas. Su imagen despertó la admiración del público, que celebró su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente después de más de cuatro décadas en la industria musical.

El espectáculo contó con el respaldo de Grindr, plataforma que modificó temporalmente su identidad visual para alinearse con la estética del nuevo proyecto musical. Además, la aplicación alertó a sus usuarios sobre la presentación y transmitió el concierto en directo para audiencias de diferentes partes del mundo, ampliando así el alcance de uno de los eventos musicales más comentados del momento.

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El legado de Madonna 

Durante la noche, Madonna interpretó algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum. Los ritmos electrónicos y la influencia de la música disco dominaron una puesta en escena que recordó algunas de las etapas más exitosas de su carrera. También presentó "Bring Your Love", tema realizado junto a la joven cantante Sabrina Carpenter, una de las figuras más populares de la nueva generación.

La emoción alcanzó su punto más alto cuando la artista repasó clásicos como "Hung Up" y "Get Together". Los asistentes cantaron, bailaron y celebraron cada canción, conscientes de estar presenciando un momento especial.

Con este exitoso regreso, Madonna calienta motores para el lanzamiento oficial de "Confessions II" y confirma que, a sus 67 años, sigue siendo una figura capaz de generar euforia y marcar tendencia en la música mundial.

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