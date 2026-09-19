Yeri Mua podría recibir millonaria multa por posar semidesnuda con la bandera de México

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yeri Mua vuelve a generar escándalo. La cantante e influencer compartió fotografías semidesnuda utilizando la bandera de México para cubrir parte de su cuerpo y ahora podría enfrentar una millonaria multa por el uso del símbolo patrio.

Yeri Mua posa con la bandera de México

La controversia se originó durante los festejos por la Independencia de México. La tarde del 16 de septiembre, Yeri Mua publicó en sus cuentas de Instagram y Facebook tres fotografías acompañadas del mensaje "Feliz día de la Independencia".

En las imágenes, la creadora de contenido y cantante aparecía recostada sobre la bandera de México, en una toma desde arriba. La influencer llevaba ropa interior plateada y utilizaba parte del lábaro patrio para cubrir parcialmente su cuerpo.

Pero un detalle encendió al toque a los usuarios: la bandera salía estirada en el suelo. Las fotografías generaron críticas en redes sociales, pues algunos internautas cuestionaron que el símbolo nacional fuera utilizado de esa manera.

Las leyes mexicanas tienen normas bien fijas sobre cómo tratar la bandera. Según la información proporcionada, el artículo 13 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala que el lábaro patrio debe conservarse con dignidad y contempla restricciones respecto a que toque el suelo fuera de los protocolos oficiales.

¿De cuánto sería la multa para Yeri Mua?

La cosa se le podría poner muy fea a Yeri Mua debido a las sanciones contempladas en la legislación. La Secretaría de Gobernación es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y puede imponer sanciones administrativas por el uso indebido de los símbolos patrios.

De acuerdo con la información citada, las multas podrían alcanzar hasta 10,000 veces el valor de la UMA, una cifra que supera el millón de pesos mexicanos.

Además, dependiendo de las circunstancias y de la determinación de las autoridades, también se contempla un posible arresto administrativo de hasta 36 horas.

El Código Penal Federal contempla, además, sanciones para determinadas conductas relacionadas con el ultraje a la bandera o el escudo nacional.

En ciertos casos, las penas van desde seis meses hasta cuatro años tras las rejas, aunque para que se la lleven presa se necesitaría una investigación formal y que las autoridades determinen si la falta encaja en los delitos que contempla la norma.

Por ahora, Yeri Mua decidió eliminar las fotografías y la sesión de sus redes sociales. La publicación habría permanecido alrededor de dos horas en línea, pero ese tiempo fue suficiente para que usuarios guardaran capturas que posteriormente continuaron circulando en distintas plataformas.

En ese contexto, Yeri Mua podría enfrentar una millonaria multa por posar semidesnuda con la bandera de México, aunque cualquier sanción dependerá de una eventual investigación y de la decisión de las autoridades. Mientras tanto, las imágenes ya fueron retiradas de sus redes.