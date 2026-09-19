Valentino Palacios preocupa a sus seguidores con pedido urgente entre lágrimas: "Necesito su ayuda"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer llorando en redes sociales y realizar un desesperado pedido por su perrita Culisuelta. El influencer dejó de lado sus habituales ocurrencias y mostró su lado más vulnerable al contar el delicado estado de salud que atraviesa su mascota.

Valentino Palacios llora por su perrita

El creador de contenido peruano, famoso por su carisma y sus ocurrencias en las redes, sorprendió a toda su gente al compartir un clip donde se le notó muy afectado.

Esta vez, no había bromas ni contenido de entretenimiento: Valentino Palacios apareció con lágrimas en los ojos para contar el difícil momento que viene atravesando junto a su mascota.

Con la voz quebrada, el influencer explicó que Culisuelta nuevamente enfrenta un episodio complicado de salud y que la situación lo llevó a pedir apoyo públicamente.

"No estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos, pero necesito su ayuda en estos momentos porque mi Culisuelta está pasando por un episodio más de salud", expresó Valentino en la grabación.

El tiktoker explicó que su perrita presenta varios síntomas que han aumentado su preocupación durante los últimos días. Según relató, la mascota tiene problemas para realizar sus necesidades, además de vómitos, fiebre, malestar y dificultades en su respiración.

"Desde hace unos días está que hace sus heces con líquido rojo, aparte ha estado con vómitos, malestar corporal, fiebre... Ha estado con agitación y respiración demasiado fuerte", contó entre lágrimas.

Valentino ya consultó a dos veterinarios

La preocupación de Valentino aumentó debido a que, pese a buscar ayuda profesional, todavía no habría encontrado una mejoría en el estado de Culisuelta. El influencer contó que ya llevó a su mascota con dos veterinarios diferentes, pero los resultados no han sido los esperados.

"Ya va yendo a dos veterinarios diferentes, pero aún no ha habido mejoría. Ha estado bajoneada también, sin fuerzas de nada, sin ganas de correr...", explicó.

Ante esta situación, Valentino decidió recurrir directamente a sus seguidores para pedirles información y recomendaciones que puedan ayudarlo a encontrar una solución para su perrita.

"Por favor, en los comentarios voy a pedir que me puedan ayudar con información si saben qué es lo que pueda tener", pidió el creador de contenido.

Así, Valentino Palacios continúa preocupado por el estado de salud de su perrita Culisuelta, luego de aparecer llorando y realizar un desesperado pedido de ayuda. El influencer contó que ya acudió a dos veterinarios, pero que su mascota todavía no presenta mejoría.