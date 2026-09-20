Dictan 36 meses de prisión preventiva contra 'Jhonsson Pulpo' por secuestro y masacre en Trujillo

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Johnsson Cruz Torres, conocido como 'Jhonsson Pulpo', y contra Gabriel Mendocilla, sindicado por las autoridades como el lugarteniente de esta red delictiva. La drástica medida restrictiva se emitió para asegurar su presencia en el proceso judicial que enfrentan por los graves delitos de secuestro, extorsión y asesinato que han sembrado el terror en la ciudad de Trujillo.

Se allanaron al pedido fiscal

El desenlace de la audiencia judicial estuvo marcado por un giro procesal inesperado. Las defensas técnicas tanto de Cruz Torres como de Mendocilla decidieron allanarse formalmente al requerimiento de encarcelamiento preventivo formulado por los representantes del Ministerio Público.

Ante el magistrado a cargo, el juez Marco Carrasco, los abogados señalaron expresamente que respetarán la decisión adoptada por la sala, aceptando así que sus patrocinados permanezcan recluidos durante los próximos tres años mientras continúan las indagaciones preparatorias.

El resto de detenidos seguirán en audiencia

Esta particular postura de aceptación por parte de la cúpula central contrasta de manera marcada con la estrategia legal adoptada por los demás coimputados. Según se informó durante la sesión, el resto de los investigados vinculados a la organización delictiva mantienen su férrea oposición al requerimiento fiscal.

Ellos continuarán argumentando ante el juez correspondiente para intentar que la solicitud de prisión preventiva sea finalmente rechazada. Entre los detenidos se encuentra Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias 'Viejo', señalado como uno de los encargados del soporte logístico para la banda de falsos policías que perpetró el múltiple crimen en La Libertad.

Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez. Ambos son investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y otros hechos en Trujillo ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/8xHxybPR7i — Canal N (@canalN_) September 20, 2026

Secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo

La imposición de esta medida cautelar de máxima duración, aplicable a los casos de criminalidad organizada, se sustenta en un expediente escalofriante. El caso principal que motiva este encierro preventivo es el trágico secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, empresario minero en Trujillo, un hecho que culminó con el asesinato de sus cuatro acompañantes.

Este acto demostró el nivel de crueldad y la capacidad logística que maneja la agrupación criminal para silenciar testigos y sembrar el miedo. Con esta resolución judicial, la Fiscalía asegura el tiempo legalmente necesario para recabar los elementos de convicción sin ningún riesgo de fuga u obstaculización probatoria.

Se espera que este sea el primer paso firme para lograr desarticular definitivamente a una de las bandas más violentas, extorsivas y sanguinarias que ha operado impunemente en el norte del país, brindando así un respiro urgente a la ciudadanía liberteña que clama por mayor seguridad frente al crimen organizado.