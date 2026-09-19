Mario Irivarren confiesa que nunca desayunaría en una carretilla y explica por qué: "Esa huev***"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren volvió a generar comentarios en redes sociales tras revelar que nunca desayunaría en una carretilla. Durante el podcast La Manada, el influencer habló sobre los desayunos que se venden en estos puestos y contó una experiencia reciente que terminó llamando la atención de sus compañeros y provocando diversas reacciones.

Mario Irivarren revela por qué evita carretillas

Durante una reciente edición del podcast La Manada, Mario Irivarren recordó que hace poco pasó por dos puestos de desayuno en carretilla y, aunque tenía hambre, decidió no comprar. Según explicó, su rechazo está relacionado con la forma en que se manipulan los alimentos en plena calle.

"Esa huev***", señaló el influencer de 35 años al referirse a los puestos, provocando la sorpresa de sus compañeros Laura Spoya y Gerardo Pe', quienes no esperaban que se expresara de esa manera.

Mario continuó explicando su posición y cuestionó las condiciones en las que, según él, se encuentran algunos alimentos. "Se ve totalmente insalubre esa huev***. El señor de la carretilla tiene los panes ya preparados en la calle, por donde pasan todos los carros que botan el humo, el smog, que levantan polvo", manifestó.

El modelo incluso fue más allá al mencionar los riesgos que, desde su perspectiva, existirían al consumir alimentos en estos puestos. Con una expresión que sorprendió nuevamente a los integrantes del podcast, lanzó una particular comparación.

"¿Y luego eso te lo metes a la boca? ¿Y me estás diciendo que no me van a dar 45 salmonelas, 10 tifoideas y 75 tipos diferentes de hepatitis? Por favor", aseguró Mario Irivarren.

Sus palabras tampoco fueron tomadas con indiferencia por el equipo de producción del programa, que recriminó sus declaraciones.

Mario Irivarren recibe críticas en redes sociales

Poco después, el fragmento de la conversación comenzó a circular en TikTok y generó una ola de comentarios de usuarios que cuestionaron la manera en que el influencer se refirió a los desayunos en carretilla.

"Antes tomaba su desayuno allí y ahora se cree divo", "Estoy casi seguro de que la mayoría de su familia y hasta él, cuando no tenía dinero, ha consumido en esos carritos" y "Yo tampoco he tomado desayuno en esos carritos, pero hay maneras de expresarse", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Así, Mario Irivarren explicó por qué nunca desayunaría en una carretilla y dejó clara su preocupación por las condiciones de estos puestos. Sin embargo, sus expresiones sobre los desayunos en carretilla terminaron generando críticas entre usuarios de redes sociales.