Corazón Serrano anuncia a su nueva integrante tras multitudinario casting: "Hoy comienza un nuevo capítulo"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A sus 19 años, Sharik Danae, conocida por su paso en Yo Soy, brilló en un emocionante casting multitudinario, cautivando al público con su talento, carisma y poderosa voz, y se convirtió en la nueva integrante de Corazón Serrano.

Corazón Serrano anuncia a su nueva integrante

Este domingo 5 de abril quedará marcado en la historia de Corazón Serrano. La final del casting, realizada en El Remanso de Comas, fue una auténtica fiesta: luces, aplausos y emoción al por mayor.

Luego de un proceso seguido por toda la escena de la cumbia nacional, la agrupación eligió a Sharik Arévalo, conocida en redes como Sharik Danae, como su nueva voz.

El anuncio no fue cualquier cosa: se realizó ante una multitud y fue transmitido en vivo por YouTube, donde miles de seguidores comentaron, celebraron y enviaron felicitaciones a la flamante cantante.

"Tenemos nueva integrante, felicitaciones Sharik Danae", publicó la cuenta oficial de Corazón Serrano, confirmando lo que muchos esperaban con ansias.

Con tan solo 19 años, Sharik se impuso entre 14 talentosas postulantes, dejando ver su talento y pasión en cada nota. Su reacción al escuchar que era la ganadora fue imposible de ignorar: estalló en llanto y recibió abrazos y aplausos de sus compañeras finalistas, mientras el público no dejaba de gritar.

"Quiero agradecer esta oportunidad. Como había dicho, es mi primera vez cantando cumbia. Me había sentido decepcionada pensando que no lo había hecho bien, pero prometo esforzarme mucho y dar lo mejor de mí en cada paso", declaró emocionada tras ser elegida como nueva integrante de Corazón Serrano.

De 'Yo Soy' a Corazón Serrano: la historia de Sharik

Sharik Danae no es una recién llegada al mundo del espectáculo. La joven cantante peruana inició su carrera desde los 12 años en Yo Soy Kids, mostrando un nivel artístico que la llevó a participar en las versiones 'Nueva Generación' y 'Duplas Perfectas'. Su imitación de Mon Laferte la catapultó, dejando en claro que tenía un talento natural para la música.

En 2025 regresó al programa como adulta, demostrando madurez, control vocal y una personalidad artística consolidada.

Además de su paso por reality shows, Sharik ha lanzado temas propios y se ha presentado en varios escenarios del país, consolidando su imagen como promesa de la música peruana.

Así, Corazón Serrano dio la bienvenida a su nueva integrante, Sharik Danae, tras un multitudinario casting que dejó a todos emocionados y expectantes. Con su talento, perseverancia y carisma, la joven cantante promete escribir una nueva historia dentro de la cumbia peruana.