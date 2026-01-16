16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes celebró uno de sus momentos más grandes en redes el 28 de julio de 2023 al alcanzar el millón de seguidores en X. Hoy, en 2026, la cuenta crema registra 937 mil y la caída no ha pasado desapercibida.

La caída de la 'U' en X

El 28 de julio de 2023, la 'U' publicó con orgullo: "Universitario es el primer equipo peruano en llegar al millón de seguidores en Twitter. Familia crema, una vez más demostramos nuestra grandeza".

Universitario y su caída en X: Celebró el millón de seguidores en 2023, pero hoy solo tiene 937 mil

Ese momento fue celebrado por los hinchas como un hito histórico. Las interacciones y comentarios positivos no se hicieron esperar, y la sensación de triunfo digital era total.

Sin embargo, la historia cambió con el tiempo. Actualmente, la cuenta oficial del club muestra 937 mil seguidores, es decir, más de 60 mil menos que en su pico histórico.

Este descenso no pasó desapercibido para los hinchas de Alianza Lima, quienes aprovecharon la situación para lanzar bromas en redes sociales.

La 'U' y su Noche Crema 2026

Hablando de Universitario de Deportes, el tricampeón del fútbol peruano se prepara para su Noche Crema 2026, este sábado 24 de enero, donde presentará oficialmente a su primer equipo para la temporada. El evento se verá en vivo por TVPerú, desde el Estadio Monumental de Ate.

La transmisión arrancará desde el mediodía con cobertura especial desde los exteriores del Estadio Monumental. El equipo periodístico estará ahí para mostrar todo sobre la concentración de Universitario de Deportes y de la Universidad de Chile, el rival del conjunto crema en el amistoso internacional.

La Noche Crema servirá tanto para mostrar al plantel 2026 como para ponerse a prueba de manera seria. Jugar contra la Universidad de Chile le da a Universitario la chance de medir su nivel frente a un rival internacional exigente.

Universitario de Deportes ya vendió más de 50 mil entradas de un aforo total de 80 mil espectadores, así que todo apunta a que la Noche Crema 2026 será un verdadero lleno total.

Así, Universitario de Deportes, que en 2023 celebró el millón de seguidores en X, hoy tiene 937 mil, dejando claro que en redes nada es eterno y que los números siempre pueden cambiar.