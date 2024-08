El 20 de agosto, Pamela López sorprendió a todos con una explosiva revelación en una entrevista exclusiva con Magaly Medina. Durante la conversación, afirmó que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, compartiendo detalles sobre encuentros que ambos mantuvieron en un Airbnb, mientras la empresaria mantenía una relación con Ítalo Valcárcel.

Según Pamela López, estos encuentros no fueron simples casualidades, sino que se dieron en un contexto de notable intimidad.

Pamela López reveló que Christian Cueva le confesó previamente su relación con Melissa Klug, pero que los encuentros continuaron a pesar de las sospechas iniciales.

"Él me confiesa que se iba a entrenar a la Videna, y en medio de esos viajes, se volvía a encontrar con Melissa Klug para comentar el suceso que tuvo conmigo; se juntaron en un Airbnb. Pero anteriormente él se iba a la casa de ella, hasta conversaba con sus hijas," declaró Pamela López.

El que Christian Cueva se haya encontrado nuevamente con Melissa Klug en un Airbnb, mientras ella ya estaba en una relación con Ítalo Valcárcel, fue para Pamela López una clara indicación de que la relación entre ellos iba más allá de una simple amistad.

"Tiempo después, él me confiesa que en uno de esos viajes, él se vuelve a encontrar con Melissa Klug para comentar el suceso que había tenido conmigo. O sea, que se pusieron a hablar como viejos amigos. Se volvieron a encontrar en un Airbnb. Es lo que él me contó," reveló López en la entrevista.

Pamela López también compartió que Christian Cueva había llegado a conocer a las hijas de Melissa Klug, al punto de involucrarse en sus vidas personales.

A pesar de las confesiones de Christian Cueva, Pamela López dejó claro que no tomó la decisión de perdonarlo de inmediato. Se encargó de observar su comportamiento antes de tomar una decisión definitiva.

"No decidí perdonarlo. Yo lo único que decidí es lo que en un momento hablamos. Quiero ver cómo te comportas. Ya. No estamos juntos, pero quiero ver cómo te comportas. Si es que realmente quieres mi perdón y el de tu familia, porque estas cosas no van a ser fáciles," explicó Pamela López.