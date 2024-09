Christian Thorsen lanza triste confesión sobre su enfermedad: "No sé cuanto más voy a durar"

16/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor Christian Thorsen, recordado por su participación en 'Al Fondo Hay Sitio', tuvo una reciente entrevista, en donde dio detalles sobre su actual estado de salud. El popular 'Platanazo' fue sincero respecto al tema, revelando que no sabe cuanto tiempo más durará la enfermedad que afronta.

¿Qué dijo Christian Thorsen?

En diálogo con 'El Popular', Thorsen aseguró que, tras su diagnóstico de cáncer de próstata, el viene luchando incansablemente, y que pese a lo incierto que puede ser su futuro, vive el día a día de forma positiva y con mucho optimismo.

"No sé cuánto tiempo más voy a durar, eso lo tengo claro, pero siento que he tomado una buena decisión con el tratamiento que decidí llevar. El cáncer no se cura, pero lo vas tratando para tener tiempo de vida una vez que lo controlas", manifestó el actor.

"No sabría qué decir al respecto, pero es milagroso el asunto. Lo importante es lo bien que me siento y lo maravilloso dentro de todo es que puedas tener una vida casi al 100% normal", comentó Thorsen.

Thorsen comenta sobre su futuro en la TV

El carismático actor también se refirió a su carrera actoral, además de los proyectos que podría tener en la TV. Como se recuerda, Thorsen participó de la última temporada de 'El Gran Chef', lo cual sugirió su retorno a la pantalla chica. Al respecto, aclaró que aceptó formar parte del programa a fin de desmentir las especulaciones de "su muerte".

"La razón principal era poder mostrar que estaba bien porque había salido muchas noticias 'fake' de que estaba muerto o me estaba muriendo. Quería mostrar que eso no era verdad y que me sentía muy bien", reveló, precisando que su decisión también responde a su gusto por la cocina.

Por otro lado, descartó que pudiera participar de las actuales temporadas de AFHS, debido a que para él es un ciclo cerrado. Sin embargo, también comentó que sus motivos se dan porque siente una especie de "traición" por parte de la serie hacia él.

"Me da mucha pena la forma en que me trataron y que no haya habido ninguna reacción. Hubo alguna especie de intención (para volver), pero si hubieran tenido el valor de acercarse a mí de una manera distinta, lo hubiera pensado", precisó.

Fue así que Christian Thorsen se refirió a su enfermedad, lanzando una triste confesión. "No sé cuanto más voy a durar", dijo respecto al cáncer que padece.