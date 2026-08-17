Exchico reality murió a los 44 años y causa conmoción: amigos le dedican emotivos mensajes

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un querido exchico reality murió en extrañas circunstancias. La policía investiga las causas exactas de su pérdida a los 44 años de edad, mientras que sus amigos le rinden homenaje y le dan el último adiós con emotivos mensajes en redes sociales.

Exchico reality de 'Tha Challenge' murió: esto se sabe

De acuerdo a los últimos reportes, una destacada figura de la TV y exparticipante de reconocidos realities show fue hallado sin vida en el interior de su apartamento, a los 44 años de edad. Las primeras diligencias anuncian que el Departamento de Policía de Grand Fork llegó hasta Dakota del Norte tras la alerta emitida por los vecinos del artista.

Según la policía, el exchico reality fue identificado como Tyler Duckworth, estrella del famoso programa de MTV 'The Challenge' entre 2006 y 2011. Un vecino advirtió a las autoridades sobre una cantidad excesiva de agua que salía de la residencia. Un trabajador de mantenimiento ingresó al inmueble y encontró la bañera desbordada con el cuerpo de Duckworth dentro.

Los agentes del orden señalaron que no durante el avance de las diligencias del caso, no se observaron signos externos de trauma, ni heridas de bala o arma blanca. Sin embargo, el caso se mantiene aún bajo investigación.

"The Challenge" contestant Tyler Duckworth, who first appeared on MTV's "Real World: Key West" before winning two seasons of the competition spinoff, has died at age 44, his mother shared. https://t.co/WFdxzIoYHo pic.twitter.com/C904CzNydo — E! News (@enews) August 14, 2026

Tyler Duckworth falleció: amigos le dan el último adiós

La causa de la muerte de Tyler Duckworth está "pendiente de los resultados de la autopsia" y también se realizará un informe toxicológico, que puede tardar entre 10 y 12 semanas, según informó la policía a la revista PEOPLE.

La madre del exchico reality anunció el fallecimiento de su hijo a los 44 años en Facebook, lo que generó conmoción entre amigos y familiares. Sus compañeros concursante de 'The Challenge' lo recuerdan como una persona con la que era un placer estar y que irradiaba una energía contagiosa.

Johnny "Bananas" Devenanzio publicó un video en homenaje a Duckworth en Instagram el domingo 16 de agosto para darle el último adiós. Ambos comenzaron sus carreras en la televisión en telerrealidad cuando tenían poco más de 20 años en 'The Real World: Key West' en 2006

"Fuiste más que un amigo. Más que un compañero de piso", escribió Devenanzio en el pie de foto. "Fuiste el hermano que nunca tuve. Descansa en paz, Tyler. Siempre serás parte de la familia".

Por su parte, su amigo Brad Fiorenza escribió: "Estamos muy agradecidos de haber podido verlo en este día. Nuestras condolencias y oraciones están con su familia. Que su maravillosa alma viva para siempre en las vidas que tocó. Descansa en paz, Tyler".

¿Quién fue Tyler Duckworth?

Tyler debutó en el programa en 2006 y se coronó campeón en las ediciones Cutthroat (2010) y Rivals (2011). Tras una década alejado de las pantallas, volvió en 2021 para competir en la temporada The Challenge: All Stars 2.

Su última aparición pública fue el 31 de julio del 2026 cuando asistió al evento 'The Challenge Mania' en Minneapolis junto a leyendas de la franquicia como Rachel Robinson, Tina Barta, Mark Long y Brad Fiorenza.

De esa manera, el jueves 13 de agosto se reportó la muerte del exchico reality Tyler Duckworth, bicampeón de 'The Challenge' en MTV. Amigos y familiares le rindieron homenaje el último domingo 16 de agosto en redes sociales, quienes lo recuerdan con mucho cariño.