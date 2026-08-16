¡Primeras imágenes como esposos! Cristiano y Georgina muestran la celebración de su boda tras casi una década juntos

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de una serie de especulaciones sobre los detalles de la boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se han revelado las primeras imágenes de la ceremonia privada en la que se casaron tras llevar casi una década juntos.

Boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, ¿en dónde se casaron?

La boda de la pareja se celebró en una fecha especialmente simbólica: el 11 de agosto, día en que se cumplió el décimo aniversario de su primer encuentro en una tienda de Gucci, en Madrid en el que trabajaba Georgina Rodríguez hace 10 años.

A diferencia de una gran celebración, ambas figuras públicas optaron por tener una ceremonia íntima en la sala de su casa junto a sus hijos. Todos los detalles de la ceremonia, como el lugar, los invitados, entre otros, fueron catalogados por la ahora esposa del futbolista internacional como "exactamente como lo había imaginado".

En ese sentido, la empresaria Georgina Rodríguez explicó las razones por las que ella optó por celebrar una ceremonia íntima en casa, una decisión que, según señaló, resulta inusual para ellos debido al estilo de vida que llevan y a la posibilidad de realizar grandes celebraciones.

"Y ahora digo: no. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, autos... todo eso lo tenemos al alcance de la mano todos los días. Pero algo íntimo sí es algo más inusual para nosotros", expresó Georgina Rodríguez para la revista Vogue.

¿Quiénes asistieron a la boda íntima de la pareja?

La asistencia a la boda se redujo al mínimo, ya que contó con la presencia de los cinco hijos de la pareja (Cristiano Ronaldo Junior, los gemelos Eva y Mateo - estos hijos biológicos solo de Ronaldo - y las dos hijas de la pareja, Alana Martina y Bella Esmeralda).

En cuanto a los testigos, solo contaron con cuatro testigos: Miguel Paixão, amigo del futbolista desde el periodo de formación en el Sporting, Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, y el matrimonio amigo Jose Rodríguez Sangil y Monica Gonzalez Martinez, joyero español y su esposa.

Ceremonia religiosa

Finalmente, con esta serie de imágenes se puede conocer el estilo de vida que lleva la pareja conformada por Cristiano y Georgina al realizar su boda en una ceremonia íntima que se llevó a cabo el pasado 11 de agosto de este año luego de haber estado juntos casi una década y llevar una vida en común.