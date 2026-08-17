Bad Bunny despide a Prichard Colón tras su muerte y recuerda al boxeador como un campeón

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny despidió públicamente a Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció a los 33 años después de vivir más de una década con graves secuelas neurológicas. El cantante recordó su trayectoria, destacó el potencial que veía en él y compartió un mensaje tras conocerse la noticia.

El mensaje de Bad Bunny

El cantante publicó un mensaje dedicado a Colón luego de confirmarse su fallecimiento. El artista recordó que seguía su carrera desde joven y señaló que el boxeador tenía condiciones para convertirse en una figura destacada de Puerto Rico dentro del deporte profesional durante aquellos años.

"Lo recordaremos como un campeón", anunció.

Su mensaje apareció después de confirmarse la muerte del exboxeador. Colón tenía 33 años y había permanecido durante años con daño cerebral irreversible, después de las lesiones sufridas durante una pelea disputada en Virginia durante aquel combate.

Comunicado de Bad Bunny

Bad Bunny también recordó la proyección deportiva que tenía Colón antes del accidente. En su mensaje, señaló que lo consideraba una futura estrella del boxeo puertorriqueño y explicó que había seguido su carrera cuando todavía comenzaba a ganar reconocimiento dentro del circuito profesional de este deporte.

Una carrera que quedó interrumpida

La trayectoria de Colón quedó marcada por el combate contra Terrel Williams, realizado el 17 de octubre del 2015 en Virginia. En aquella pelea recibió golpes cerca de la nuca y posteriormente presentó vómitos y mareos antes de desplomarse en el vestuario después del enfrentamiento.

Tras ser trasladado a un hospital, Colón permaneció más de 200 días en coma. Después inició un largo proceso de rehabilitación acompañado por su familia. Durante los años siguientes, sus allegados compartieron imágenes de sus terapias y actividades realizadas durante su recuperación en diferentes momentos.

"Nunca perdí la fe en él", indicó.

Antes del accidente, Colón era considerado una de las promesas del boxeo puertorriqueño. Su carrera profesional había comenzado con resultados positivos y era seguido por aficionados y especialistas que veían posibilidades de que alcanzara una pelea por un título mundial durante su desarrollo profesional.

El exboxeador recibió posteriormente distintos reconocimientos dentro del deporte. En el 2021, el Consejo Mundial de Boxeo lo declaró campeón honorario. Su historia continuó siendo recordada mientras su familia mantenía informada a la comunidad sobre su estado y las etapas de rehabilitación.

La muerte de Colón también fue informada por medios internacionales, que recordaron las consecuencias de aquella pelea y los años posteriores. Los reportes coinciden en que el exboxeador sufrió lesiones cerebrales irreversibles y que su recuperación estuvo acompañada permanentemente por sus familiares después del combate.